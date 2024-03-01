TECNO представил два мини-ПК на MWC24: самый маленький игровой мини-ПК с водоохлаждением

TECNO, глобальный инновационный технологический бренд, в очередной раз принял участие в Mobile World Congress (MWC) 2024 Barcelona, представив два своих мини-ПК и удостоившись награды BEST OF MWC от высокотехнологичных СМИ: «первый в мире» MEGA MINI Gaming G1 с водяным охлаждением в самом маленьком размере игрового мини-ПК и MEGA MINI M1 для карманных настольных компьютеров. В сотрудничестве с последней версией очков дополненной реальности мини-ПК TECNO может получить больший экран для повышения производительности и более захватывающего игрового опыта.

MEGA MINI Gaming G1 (right) and MEGA MINI M1 (left), present with TECNO AR glass

TECNO представляет MEGA MINI Gaming G1 от TECNO — первый в мире самый маленький игровой мини-ПК с водяным охлаждением и выделенной видеокартой. MEGA MINI Gaming G1 — это передовая конструкция аппаратного обеспечения и системы охлаждения, объединяющая игровые процессоры последнего поколения и мощные выделенные графические процессоры. Он оснащен визуализированными системами водяного охлаждения, которые могут значительно уменьшить нагревание и повысить производительность. Он оснащен процессором Intel®Core™ Ultra, а также дополнительным высокопроизводительным 13-ым игровым процессором I9-13900H с Turbo Boost до 5,4 ГГц. В наличии имеется 32 ГБ оперативной памяти DDR5 и 1 ТБ SSD, кроме того, поддерживается двойной SO-DIMM для расширения. А также беспроводная сеть WiFi6E и высокоскоростной универсальный выход Thunderbolt 4. Он также включает в себя интерфейс Oculink для расширения возможностей подключения внешних видеокарт. Он оснащен миниэкраном на корпусе, позволяющим в режиме реального времени отслеживать информацию о загрузке. MEGA MINI Gaming G1 также имеет металлический корпус с ослепительными огнями, очень привлекательными для пользователей игры.

TECNO MEGA MINI M1 — это небольшой, но мощный куб объемом всего 0,38л и весом 445 г с премиальным алюминиевым полноценным корпусом. Наслаждайтесь высокой производительностью, чтобы облегчить свой рабочий стол. Разблокируйте до 45 Вт производительности благодаря процессору Intel®Core™ 13-го поколения, чтобы сделать все быстрее. Intel@lris Xe Graphics позволяет создавать визуально потрясающие изображения и передавать несколько видеопотоков 4K. Он имеет 16 ГБ памяти DDR4 и поддерживает двойной SO-DIMM для расширения до максимальных 32 ГБ, что приводит к значительному повышению производительности. Он также предоставляет 13 портов для безграничных сценариев и позволяет добавлять несколько внешних устройств, что значительно повышает универсальность продукта.