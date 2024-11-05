ТЕХНО 2024: в ТПП РФ оценили уровень искусственного интеллекта

В Конгресс-центре Торгово-промышленной Палаты РФ 9 октября состоялась церемония награждения лауреатов премии «Технологии и инновации 2024». Организатором мероприятия стала Ассоциация деятелей культуры и бизнеса «Я Лидер» при поддержке ТПП РФ, Минцифры, Минпромторга, Фонда «Сколково», Ассоциации РУССОФТ, Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК).

Валентин Макаров, возглавляющий Ассоциацию «РУССОФТ», заявил, что Премия «Технологии и инновации» позволяет сравнить нашу страну с капитаном цифровой «сборной» мира.

Сергей Вотяков, возглавляющий Кластер RPA в Российской Ассоциации Электронных Коммуникаций (РАЭК) и комитет «Искусственный интеллект» в ассоциации «РУССОФТ», отметил, что номинанты в сфере наставничества по подготовке ИИ-специалистов пользовались повышенным вниманием экспертов.

По мнению ведущего аналитика данных крупнейшей российской EdTech-компаний Skyeng Светланы Репиной, номинация «Пионеры ИИ: инновации в дополнительном образовании» стала одной из наиболее актуальных в нынешнем году. За подготовку специалистов в сфере RPA (роботизированной автоматизации процессов) и искусственного интеллекта безусловным победителем стала Национальная Академия Роботизации и Процессной Автоматизации».

В номинации «Эксперт года в технологическом предпринимательстве» победа досталась Расулову Ровшану Алиашраф оглы, которого член Экспертного совета Премии Кирилл Ярошенко назвал «одним из «самородков» в области внедрения инновационных технологий в торговые и логистические платформы». Расулов – это драйвер технологического развития сектора, подчеркнул Ярошенко.

Итоги мероприятия подвела основатель Премии Светлана Листопадова, которая считает, что человек отличается от ИИ наличием эмпатии, чувства сострадания и креатива. Искусственному интеллекту не по силам заменить лауреатов Премии «Технологии и инновации 2024», равно как и организаторов, партнеров, членов Экспертного Совета.