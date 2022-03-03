Технологические возможности сближают МЕДСИ и биомедицинский холдинг «Атлас»

Ведущая федеральная сеть частных клиник России «МЕДСИ» и биомедицинский холдинг «Атлас» объединили усилия в развитии персонализированной и превентивной медицины. С целью непрерывного мониторинга и улучшения показателей здоровья населения пациентам «МЕДСИ» теперь доступны Генетический тест и Тест микробиоты. Данные исследований позволят определить риск развития наследственных и многофакторных заболеваний.

Ведущая федеральная сеть частных клиник России «МЕДСИ» и биомедицинский холдинг «Атлас» запустили проект персонифицированной медицины. Теперь в отделении МЕДСИ Premium КДЦ на Красной Пресне помимо комплексных chek-up программ пациенты могут пройти генетическое исследование и исследование микробиоты кишечника. Данные тестирования позволяют обеспечить превентивный подход к здоровью человека и оценить риск развития различных заболеваний.

В рамках концепции персонификации и предикции «МЕДСИ» и «Атлас», генетические тестирования позволяют изучить статус носительства наследственных заболеваний, предрасположенность к болезням, индивидуальные особенности организма, эффективность и безопасность приема тех или иных лекарственных препаратов, особенности физиологии организма и многое другое. Тем самым, помогая врачу и пациенту рассмотреть зоны риска, диагностировать заболевания на ранней стадии и оперативно приступить к лечению.

Важнейшей задачей развития персонализированной и превентивной медицины «МЕДСИ» и “Атлас” видят в сближении технологических возможностей на основе потребностей пациентов и запросов клиницистов. Для удобства работы врачей холдинг «Атлас» поставил «МЕДСИ» специальную программу «Атлас Pro», упрощающую работу с генетической информацией пациентов. Также соглашение о сотрудничестве предусматривает организацию и проведение регулярных семинаров для докторов сети клиник о связи генетики со здоровьем человека специалистами «Атласа».

«В пилотном формате наш совместный проект запущен в отделении персонифицированной медицины МЕДСИ Premium. В ближайшее время мы масштабируем тестирования на всю сеть МЕДСИ. Рассчитываем, что это поможет нашим коллегам выстраивать индивидуальные программы медицинского обслуживания пациентов по всей России», — прокомментировал медицинский директор холдинга «Атлас» Андрей Перфильев.

«Концепция МЕДСИ предполагает персонифицированный подход к здоровью каждого пациента. Не допустить заболевания, предвидеть на принципах доказательной медицины – важная задача. Ранняя диагностика, в том числе с помощью генетических тестирований, позволит оценить все возможные риски и определить дальнейший медицинский путь пациента», — отметила директор по коммерческой деятельности и маркетингу Алла Канунникова.

Сегодня в рамках сотрудничества «МЕДСИ» и «Атлас» в МЕДСИ Premium КДЦ на Красной Пресне выполняется генетический тест — одна из наиболее прогрессивных систем скрининга. Тест можно пройти один раз, он не потеряет своей актуальности на протяжении всей жизни. Стоимость генетического тестирования в МЕДСИ, включающая в себя бесплатную консультацию врача-генетика, составляет 24 900 руб. Генетический тест осуществляется в два этапа: забор материала (слюны), выделение ДНК и интерпретация данных.

Генетические тестирования являются дополнительным инструментом в борьбе с социально-значимыми заболеваниями — приоритетной задачей ГК «МЕДСИ». На текущий день генетический тест «Атлас», предлагаемый в клинике МЕДСИ, позволяет оценить метаболизм 37 лекарственных веществ, установить статус носительства 325 наследственных заболеваний и определить риск возникновения 63 многофакторных заболеваний.

«Генетические тесты позволяют работать с предикцией по более чем 300 наименованиям заболеваний, вовремя выявить предрасположенность к различным заболеваниям. Неотъемлемой частью является фармакогенетика, в рамках которой дозы и режимы приема препаратов подбираются индивидуально. Срок выполнения теста – 3-6 недель. По его результатам пациента консультирует врач-генетик, который с врачом общей практики составляет дальнейший план дообследования, выявления возможных факторов риска и их коррекцию», — отметил Давид Матевосов, к. м. н., руководитель отделения персонифицированной медицины, заведующий МЕДСИ Premium, врач-гастроэнтеролог, гепатолог.

Тест на генетику микробиоты кишечника позволяет более персонифицированно подойти к решению вопросов нарушения микрофлоры кишечника, которые в свою очередь имеют прямую взаимосвязь с образом жизни и рационом питания пациента. Тест поможет узнать все о микробиоме кишечника, как построить свой план питания, подобрав продукты, которые наилучшим образом помогут защитить организм и даже справиться с лишним весом. Стоимость теста на микробиоту в МЕДСИ Premium составляет 17210 руб.

Справка:

Биомедицинский холдинг «Атлас» — международная компания с представительствами в России, Великобритании и Японии. Специализируется на разработке инструментов персонализированной медицины для людей по всему миру.

Холдинг основан в Москве в 2013 году коллективом российских ученых-генетиков, ИТ-специалистов и экспертов в области биомедицины. Уникальный опыт и знания, связанные с персонализированными подходами в здравоохранении, позволили команде холдинга создать инновационные решения для управления здоровьем человека: генетический тест, исследование микробиоты кишечника и ДНК-тесты для профилактики и диагностики онкологических заболеваний.

Практически за 10 лет проект «Атлас» из стартапа с генетическим тестом вырос в международный холдинг, в котором трудятся 150 сотрудников, включая врачей, биоинформатиков, генетиков.

В 2017 году «Атлас» начал продажи тестов в Великобритании и странах Европы, став первой компанией, которая получила разрешение европейского регулятора на продажу комбинации анализов — исследования микробиоты и генетического теста. С 2021 года работает в Японии.

В 2021 году, по данным Smart Ranking, холдинг вошел в 20-ку быстрорастущих Medtech-компаний России.

Группа компаний «МЕДСИ» — ведущая федеральная сеть частных клиник, предоставляющая полный спектр медицинских услуг — от первичного приема и скорой медицинской помощи до высокотехнологичной диагностики, сложных хирургических вмешательств и реабилитации.

ГК «МЕДСИ» включает 91 клинику по России. В их числе — 41 клиника в Москве и Московской области (клиники первичного приема, клинико-диагностические центры, детские клиники, клинические больницы, цифровые клиники SmartLab), 50 клиник в регионах России. В актив ГК «МЕДСИ» также входит медицинский велнес, санаторий, Служба помощи на дому. В МЕДСИ работают более 12000 сотрудников, в их числе более 4000 врачей. Выручка ГК «МЕДСИ» в 2020 году составила 25 млрд рублей.