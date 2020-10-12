Технологичные новинки навесного оборудования ГИДРОЗУБ для строительной отрасли

Уже более 10 лет ярославский завод «ГИДРОЗУБ» специализируется на выпуске навесного оборудования для экскаваторов импортного и отечественного производства.

ГИДРОЗУБ серийно производит несколько линеек оборудования для разных направлений строительной деятельности:

для срезки железобетонных свай любой формы и размера;

для дноуглубительных работ и добычи ПГС;

грунтоуплотнительных работ;

резки металлолома;

разрушения/сноса строительных конструкций.

В т.ч. производится полный перечень оборудования для профессиональных демонтажных работ различной сложности, а также для вторичной переработки железобетонных конструкций.

Данный вид навесного оборудования «ГИДРОЗУБ» осуществляет дробление, отделение арматуры, перемещение бетонных и железобетонных конструкций.

Демонтаж с применением подобного оборудования производится быстро и технологично, с минимальным шумом и размерами занимаемой площади.

Многие известные строительные компании уже сделали выбор в пользу продукции ярославского завода, а это значит, что навесное оборудование «ГИДРОЗУБ» успешно эксплуатируется на строительных объектах, расположенных в различных областях России и на территории Казахстана.

В 2020 году конструкторское бюро ярославского завода «ГИДРОЗУБ» разработало новую усовершенствованную серию навесного оборудования для экскаваторов. Оборудование успешно прошло технические испытания и запущено в массовое промышленное производство.

Работа над новым поколением оборудования велась в двух направлениях:

оптимизирована форма зубьев для получения более однородного продукта переработки,

также при разработке новинок были учтены всевозможные риски, связанные с превышением допустимых нагрузок на оборудование в процессе его эксплуатации. С этой целью вся конструкция навесного оборудования «ГИДРОЗУБ» была дополнительно усилена.

Усовершенствованы популярные модели механических и гидравлических бетоноломов (крашеров), гидравлических ножниц по бетону, механических ножниц по металлу.

Высокая прочность строительного оборудования «ГИДРОЗУБ» достигается за счет конструктивных особенностей и применения только высококачественных материалов.

Производитель делает упор именно на качество изделия, поэтому вся конструкция оборудования целиком изготавливается из износостойкой стали Hardox или ее аналогов европейского производства. Именно это отличает ГИДРОЗУБ от тех конкурентов, которые стремятся снизить себестоимость своего оборудования за счет комбинирования металлов различного качества, что значительно ухудшает технические характеристики изделия.

Кроме того, стоит отметить, что, в отличие от конкурирующих моделей отечественных и китайских производителей, продукция «ГИДРОЗУБ» при аналогичной стоимости товара имеет ряд других существенных преимуществ, на которые следует обратить внимание при выборе и покупке оборудования. Это:

повышенная производительность,

большой рабочий ресурс и, как следствие, ускоренная окупаемость.

Также отличительной чертой ярославского производителя остается быстрый срок изготовления продукции под заказ.

Обратите внимание, что все перечисленные преимущества отражаются в слогане завода: ГИДРОЗУБ – это добротное оборудование по демократичной цене.

Более подробную информацию вы всегда найдете на сайте завода «ГИДРОЗУБ».

Добротное оборудование по демократичной цене.