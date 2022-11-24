ТЕХНОНИКОЛЬ обновила калькулятор по расчету толщины XPS для конструкций, контактирующих с грунтом

Калькулятор доработан специалистами ТЕХНОНИКОЛЬ, с учетом новых требований к теплозащите отапливаемых зданий. Наибольших изменений коснулась методика расчета необходимой толщины теплоизоляции для конструктивов, контактирующих с грунтом. Обновленный онлайн-инструмент будет полезен проектировщикам, сотрудникам органов строительной экспертизы и всем, кто должен соблюдать требования СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий».

«Калькулятор по расчету толщины XPS — первый инструмент, который позволяет в автоматическом режиме выполнить расчет с учетом нормативных изменений, вступивших в силу в январе 2022. Онлайн-калькулятор автоматизирует процесс вычислений, сокращает риск ошибок и повышает точность расчета», — делится Станислав Щеглов, руководитель направления «Энергоэффективность зданий», производственной компании ТЕХНОНИКОЛЬ.

Главное отличие обновленного калькулятора от существующих аналогов — возможность рассчитать толщину теплоизоляции как для конструкций, соприкасающихся с воздухом, так и для конструкций, контактирующих с грунтом.

Инструмент прост в использовании. Для расчета необходимо выбрать регион строительства, тип здания, внутреннюю температуру воздуха и тип расчета, в котором указать наземные или подземные конструкции.

Калькулятор позволяет точно рассчитать теплопотери в грунт по двум сценариям: выполнение требований к тепловой защите строительных конструкций согласно СП 50.13330.2012 с изм. №2 «Тепловая защита зданий», или выполнение требований к энергоэффективности здания согласно Приказу Минстроя России №1550/пр от 17.112017 «Требования энергетической эффективности зданий, строений, сооружений». В первом случае учет тепловых потерь производится за отопительный период. Во втором случае расчет учитывает уровень энергопотребления здания в течение всего календарного года, поскольку тепловые потери в грунт происходят не только зимой, но и летом. Весной и ранним летом значения температуры грунта под зданием аналогичны зимнему периоду.

Для подбора толщины теплоизоляции необходимо указать точные габариты здания, включая длину и ширину, а также высоту стен подвала. По умолчанию в калькуляторе в некоторых регионах уже установлены значения теплопроводности грунта. Однако если у проектировщиков есть иные данные по теплопроводности грунта, подтвержденные протоколом испытаний аккредитованной лаборатории, то можно их использовать в расчете вместо значений по умолчанию. Также в расчете используются значения коэффициента эксплуатации экструзионного пенополистирола, содержащиеся в СП 345.1325800.2017 «Здания жилые и общественные».

Калькулятор позволяет отдельно рассчитать толщину теплоизоляции как для полов по грунту, так и для стен подвала, заглубленных ниже уровня грунта. Расчет производится с учетом теплотехнических характеристик строительного материала, из которого выполнена несущая часть, толщины конструкции и типа теплоизоляции. Калькулятор уже доступен на сайте https://xps.tn.ru/services/calc/rtt/