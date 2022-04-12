ТЕХНОНИКОЛЬ выпустила на рынок новую ПВХ-мембрану ECOBASE V-UV для подземной гидроизоляции

Новый продукт представляет собой отличное сочетание цены и качества и позволяет снизить затраты на строительство и значительно повысить его эффективность.

Активизация строительного сектора в 2020-2021 гг. привела к значительному росту стоимости многих строительных материалов. Компания ТЕХНОНИКОЛЬ выпускает широкий спектр материалов и постоянно ищет способы предложить клиентам высокое качество продукта по оптимальной стоимости. Новая неармированная ПВХ-мембрана ECOBASE V-UV – это баланс между характеристиками продукта и его ценой. За счет невысокой стоимости мембраны позволяют снизить затраты на строительство, при этом обеспечить необходимое качество.

Уменьшение стоимости происходит за счет оптимизации рецептуры и баланса в физико-механических характеристиках. Мембраны ECOBASE V-UV соответствуют ГОСТ 30547, а также превосходят его в части требований к прочностным характеристикам, водонепроницаемости и гибкости на брусе. Плюс к этому мембрана стабилизирована от вредного воздействия УФ- излучения, это позволяет сохранить ее в период долгостроя и использовать материал при открытом применении (например, для гидроизоляции прудов).

Новый продукт выпускается на производственной линии в Рязани, которая позволяет выпускать мембраны толщиной до 6 мм.

ECOBASE V-UV отличает высокая долговечность, устойчивость к разрушающим факторам в грунте (агрессивные химические растворы, биологическая агрессия, корни растений). Материал прочный, эластичный и позволяет компенсировать неровности и деформации изолируемой конструкции без потери водонепроницаемости.

Новый продукт характеризуется высокой гибкостью при отрицательной температуре, устойчивостью к проколам и разрывам.

ECOBASE V-UV обеспечивает высокую скорость монтажа гидроизоляции, а также снижение риска срыва календарного графика из-за неподходящих для монтажа гидроизоляции погодных условий: мембраны можно монтировать при отрицательной температуре и сразу после выпадения обильных осадков, без просушки основания.

Мембраны ECOBASE V-UV могут применятся во всех системах гидроизоляции фундаментов, стилобатов и эксплуатируемых инверсионных кровель. Кроме того продукт может использоваться в качестве противофильтрационного экрана для прудов, дамб, плотин и в конструкциях хвостахранилищ и шламохранилищ горно-обогатительных фабрик; прекрасно подходит для гидроизоляции тоннелей, станций метрополитенов и подземных переходов и др. «ТЕХНОНИКОЛЬ старается внимательно прислушиваться к пожеланиям и запросам своих клиентов. Благодаря им мы поняли, что для некоторых объектов характеристики наших премиум-продуктов излишни. Далеко не всегда нужно превосходить требования ГОСТ в два раза и обеспечивать долговечность конструкции более 100 лет, – отметил операционный директор направления «Полимерные мембраны и PIR» компании ТЕХНОНИКОЛЬ Евгений Спиряков. – ECOBASE V-UV – это качественный, базовый продукт, который соответствуют ГОСТ 30547, превосходит его в ряде требований, при этом помогает оптимизировать затраты, а сегодня это зачастую критически важно».