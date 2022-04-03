ТЕХНОНИКОЛЬ завершила модернизацию на заводах по производству XPS

Компания ТЕХНОНИКОЛЬ завершила масштабный проект модернизации трех заводов «Техноплекс» по производству XPS (экструзионного пенополистирола). Инвестиции, направленные на предприятия в 2021–2022 годах, позволят обеспечить бесперебойные поставки теплоизоляции XPS ТЕХНОНИКОЛЬ в течение всего строительного сезона.

В рамках масштабной модернизации были обновлены производственные узлы и оборудование на заводах «Техноплекс» в Новоульяновске, Учалах и Минеральных Водах.

На заводах в Учалах и Новоульяновске основные мероприятия были направлены на модернизацию фрезеровочных кабин. За счет оптимизации и замены оборудования на обоих предприятиях удалось увеличить скорость линий, загрузку экструдеров и максимальную выработку. Изменения коснулись и комплектаций линий, добавлены узлы термического соединения плит, что позволило производить заготовки толщиной от 100 до 400 мм. По итогам модернизации производительность каждой линии выросла до 33–35 %, сократились риски технологических сбоев, повысилась безопасность труда. Ожидается, что по результатам принятых мер ежегодный объем выпуска готовой продукции на обоих предприятиях увеличится на 150 тыс. м³.

На заводе «Техноплекс» в Минеральных Водах была запущена вторая производственная линия мощностью 100 тыс. м3 в год. Также за счет реализации двух крупных проектов по автоматизации процессов растарирования (извлечения из упаковки) сырья и упаковки готовой продукции удалось увеличить производительность труда. В рамках первого был установлен робот-депаллетайзер, который в автоматическом режиме вскрывает мешки с полистиролом общего назначения, а также были запущены системы вакуумной и пневматической транспортировки сыпучих материалов.

Узел упаковки готовой продукции на данном предприятии также был полностью автоматизирован: теперь робот-паллетайзер в автоматическом режиме взаимодействует с контроллерами линии, а при помощи датчиков обнаружения выполняет захват определенного количества продукции и укладывает ее на конвейер по запрограммированному алгоритму. Производительность оборудования позволяет укладывать продукцию различных номиналов с разных линий.

Так автоматизация двух важнейших процессов производственной цепочки на обеих линиях завода в Минеральных водах позволила увеличить производительность труда, снизить риск ошибок, облегчить труд сотрудников и повысить культуру безопасности. Роботы, выполняя простые рутинные операции, справляются с задачами без перерывов на отдых. Благодаря этому удалось создать непрерывный поток продукции, устранить простои. При этом сотрудники завода смогли сконцентрироваться на выполнении профильных задач, требующих высокого вовлечения, мастерства и профессионализма.

«Модернизация производства — это неотъемлемый этап развития любого бизнеса, — отмечает Алексей Касимов, операционный директор направления «Полимерная изоляция» ТЕХНОНИКОЛЬ. — Для нас было очень важно качественно подготовиться к началу нового строительного сезона, обеспечить бесперебойность поставок теплоизоляции XPS на объекты и в торговые точки. Мы смогли улучшить свои показатели, увеличить производительность и нарастить объем выпуска готовой продукции. К тому же модернизация открывает и новые возможности для кадрового развития предприятий. Управление роботизированным оборудованием требует от персонала дополнительных знаний. Поэтому сотрудники в обязательном порядке проходят обучение и повышают квалификацию, которая позволяет им работать с высокотехнологичными проектами».