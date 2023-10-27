Технополис Москвы растет в масштабе

Территория особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» увеличилась до более чем 275 гектаров. Это произошло после включения в нее двух дополнительных земельных участков площадью 16,4 гектара — они расположены в индустриальном парке «Руднево», сообщает журнал «Компания».

«На втором участке в начале сентября введен в эксплуатацию инновационный промышленный комплекс площадью 93,7 тысячи квадратных метров, предназначенный для размещения крупного производства», — сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, на его территории может появиться до 1,5 тысячи рабочих мест. Он также отметил, что при возведении комплекса применялись технологии индустриального высокоскоростного строительства. Благодаря этому проект был завершен всего за 8,5 месяца.

В ближайшее время социальная инфраструктура «Руднево» будет улучшена, заявил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский. В следующем году на одном из новых участков построят деловой комплекс площадью 55 тысяч «квадратов», добавил он.

«Руднево» — это многофункциональный комплекс для размещения высокотехнологичных производств. На площадке парка ОЭЗ «Технополис Москва» предлагает компаниям благоустроенную производственную и социальную инфраструктуру, а также комфортные рабочие и общественные пространства.

ОЭЗ «Технополис Москва» — это территория с особым юридическим статусом, где действует льготный режим для инвесторов. Помимо «Руднево», высокотехнологичные предприятия ОЭЗ размещаются на площадках «Печатники», «Алабушево», «Микрон», «МИЭТ» и «Ангстрем».