TCL объявила о присуждении награды CES 2022 двум продуктам компании

ГОНКОНГ, 11 ноября 2021 г. Компания TCL Electronics (1070.HK), один из ведущих игроков на рынке мировой телевизионной индустрии и популярный производитель бытовой электроники, сегодня объявила, что два продукта TCL были названы лауреатами награды CES® 2022 Innovation Awards Honorees: телевизор TCL 8K OD Zero Mini — X9 (X925 PRO) удостоен престижной награды «Best of Innovation», а робот-пылесос Sweeva 6500 — получил «Innovation Awards».

«Для TCL большая честь, что два наших продукта были удостоены награды CES® 2022 Innovation Awards, и мы благодарим Ассоциацию потребительских технологий (CTA)® за признание наших товаров. Эта награда является свидетельством наших постоянных усилий по расширению границ инноваций и стремлению создавать исключительные продукты. Мы предлагаем нашим клиентам лучшие технологии и с нетерпением ждем встречи с вами на выставке CES 2022 в январе следующего года», — говорит Чжан Шаоюн, генеральный директор TCL Electronics.

X9 (X925 PRO) — первый телевизор с Mini LED подсветкой последнего поколения TCL и технологией отображения OD Zero™. 85-дюймовый X9 (X925 PRO) обеспечивает революционное качество изображения, ультратонкий дизайн и захватывающий звук в сочетании с персонализированным интерфейсом Google TV™.

TCL X9 (X925 PRO) отличается 8K разрешением дисплея с более чем 33 миллионами пикселей для превосходной четкости изображения. 8K превосходит предыдущий стандарт телевидения сверхвысокой четкости в четыре раза. Помимо впечатляющих характеристик дисплея, TCL X9 (X925 PRO) обеспечивает невероятные впечатления от прослушивания в помещении благодаря мощным динамикам Onkyo, создающим первоклассное звучание, и обработке звука Dolby Atmos® 3D для обеспечения объема.

Лауреат премии CES Innovation Awards Sweeva 6500 — флагманский робот-пылесос TCL. Он использует технологию навигации LiDAR, чтобы составить карту вашего дома и произвести уборку даже в сложных углах, гарантируя отсутствие пропусков. Благодаря технологии UVC LED он стерилизует пол во время уборки, убивая бактерии и вирусы, обеспечивая дополнительную защиту для вашего дома.

О компании TCL Electronics

TCL Electronics — быстрорастущая компания, работающая в области потребительской электроники, и ведущий игрок мировой телевизионной индустрии. Основанная в 1981 году компания в настоящее время работает на более чем 160 рынках по всему миру. По данным Sigmaintell компания TCL занимала 2-е место на мировом телевизионном рынке по объему реализации продукции в 2019 году. TCL специализируется на исследованиях, разработке и производстве продукции потребительской электроники, от телевизоров и аудио до умной бытовой техники.

ИСТОЧНИК: TCL Electronics