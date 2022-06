Тематическая песня «Мы станем лучше» к 25-й годовщине возвращения Гонконга на родину

Компания China Media Group выпустила видеоклип на тематическую песню, посвященную 25-летию возвращения Специального административного района (САР) Гонконг на родину.

Тематическая песня «Мы станем лучше» (We Will Be Better), написанная гонконгскими музыкантами Китом Чханем Сиу-Кэем (Keith Chan Siu-kei) и Аланом Чхёном Ка-Шином (Alan Cheung Ka-shing), выражает чувства и чаяния народа Гонконга через бодрую мелодию и понятный текст.

Вдохновленный углубляющейся интеграцией между Гонконгом и континентальным Китаем на протяжении последних 25 лет, Чхань использовал в тексте песни более 30 китайских иероглифов со значениями «море», «река» и «залив», имеющих один и тот же компонент, чтобы подчеркнуть региональные особенности Региона Большого залива. В то же время иероглифы «мост», «берег» и «маяк» были использованы для передачи родственных связей между Гонконгом и континентальным Китаем.

В композиции и аранжировке песни присутствует характерный «гонконгский стиль», сочетающий в себе легкий рок, популярный среди гонконгской молодежи, и традиционную китайскую музыку, подчеркивающую традиционную культуру.

Чхён выразил в своем произведении гордость за то, что он китаец, который никогда не забудет о своем первоначальном устремлении в потоке меняющегося времени и будет упорно идти вперед, в будущее.

В клипе запечатлены сцены из жизни и работы многих соотечественников из Гонконга, включая Ду Хой Кем (Doo Hoi Kem), бронзовую призершу Олимпийских игр, Дженис Чхань Пу-Йи (Janis Chan Pui-yee), лауреатку премии Touching China 2021 года, и Лён Он-Ли (Leung On-lee), которая жила в Гонконге после 90-х годов и начала в 2018 году свою работу по борьбе с нищетой в юго-западной китайской провинции Гуйчжоу.