Terran Biosciences и Университет Мэриленда объявили о заключении соглашения

Terran Biosciences и Университет Мэриленда (окр. Балтимор) объявляют о заключении эксклюзивного лицензионного соглашения на портфель патентов и данных в поддержку новейших разработок в сфере психоделической терапии

Компания Terran Biosciences, Inc. (далее «Terran») заключила соглашение с Университетом Мэриленда, окр. Балтимор (далее «UMB») о предоставлении международной исключительной лицензии на разработку и коммерческую реализацию портфеля патентов и данных UMB в поддержку принципиально нового подхода к лечению неврологических и психиатрических заболеваний с использованием психоделических средств.

Эта сделка позволит компании Terran продолжить расширение своего широкого ассортимента перспективных терапевтических средств и технологий для лечения заболеваний ЦНС на клинической стадии. Эта интеллектуальная собственность и данные также дополнят текущий портфель Terran, включающий более 150 патентов на новые соединения и способы их применения в сфере психоделической терапии.

«Мы несказанно рады этим открытиям в UMB, являющимся наиболее перспективными из тех, что мы видели в психоделической медицине, — заявил глава компании Terran д-р Сэм Кларк (Sam Clark). — Эти данные представляют собой существенный прорыв в понимании механизма действия психоделических средств на мозг. Мы с нетерпением ожидаем возможности продвижения этих средств для оказания помощи пациентам, страдающим тяжелыми психоневрологическими заболеваниями».