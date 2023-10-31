Tesla тестирует Cybertruck при помощи продукта компании EcoFlow

Технологии
31 октября 2023

Один из мировых производителей технологических решений в области портативных накопителей энергии, компания EcoFlow участвует в тестировании новой разработки – прототипа электромобиля-пикапа Tesla Cybertruck.

Около заднего сиденья размещена портативная электростанция повышенной мощности с широкой функциональностью и высокими параметрами автономности EcoFlow Delta 2. Производителем данное устройство разрабатывалось для дальних автомобильных путешествий, в первую очередь, для дальнобойщиков. Электростанцию также можно использовать в случаях эпизодических отключений электричества в частных домовладениях, а также при работе с энергоёмкими электроинструментами при отсутствии электроснабжения.

По опубликованным фотографиям клуба владельцев Cybertrack можно определить, что тестируемый компанией Tesla автомобиль – это пикап с двухмоторной трансмиссией. Расположенная на внутренней стороне капота наклейка указывает на наличие двухмоторного двигателя.

Компания EcoFlow – один из ведущих разработчиков портативных электростанций и решений в области возобновляемой энергетики.

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