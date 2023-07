THINKCAR Tech достигла 600 000 пользователей и расширила географию своей деятельности

Компания THINKCAR Tech достигла значимого рубежа, набрав более 600 000 основных пользователей по состоянию на июль 2023 года, что свидетельствует об ориентированном на пользователя подходе к разработке продуктов. Компания непрерывно инвестирует в многоканальные разработки для достижения цели, заключающейся в создании клуба с миллионом пользователей. С момента своего основания компания THINKCAR Tech стремится создавать технологические продукты, отвечающие реальным потребностям пользователей и решающие их наболевшие проблемы с помощью передовых технологий и превосходных разработок.

Для предоставления высококачественных услуг компания THINKCAR Tech расширила свое географическое присутствие на мировом рынке, открыв представительства в США, Азии, Европе и других регионах. THINKCAR Tech также уделяет приоритетное внимание формированию и распространению имиджа своего бренда, участвуя в международных выставках и отраслевых форумах для повышения узнаваемости компании. В первой половине 2023 года она приняла участие в 15 международных профессиональных выставках в Америке, Европе и Азии, установив прочные связи с потенциальными клиентами, партнерами и отраслевыми экспертами.

Компания THINKCAR Tech, деятельность которой основана на технологических инновациях, инвестирует в передовые технологии, такие как искусственный интеллект, облачные вычисления и большие данные, создавая инновационные для отрасли высококлассные технологии диагностики. Компания приобрела более 260 объектов интеллектуальной собственности и выпустила оборудование для дистанционной видеодиагностики автомобилей, которое произвело революцию в отрасли диагностики. Это оборудование обеспечивает возможность голосовой и видеосвязи в режиме реального времени между специалистами по техобслуживанию, онлайн-экспертами в области технического обслуживания и продавцами запчастей и услуг, предоставляя возможность использования высококачественных технологий ремонта и диагностики не только в крупных городах, а и по всей стране и даже по всему миру.

Во второй половине 2023 года компания THINKCAR Tech планирует завершить развертывание своего глобального центра онлайн-услуг и сервера облачных вычислений в более чем 10 странах и регионах по всему миру. Компания также продолжит расширять географию своего глобального влияния с помощью активного участия в нескольких международных выставках, включая Auto Parts & Aftermarket in Frankfurt (Москва), Auto Korea, Auto Parts & Aftermarket in Frankfurt (ЮАР), Bus & Truck Show in Yangon (Мьянма), Frankfurt Show in Shanghai, и Dubai (Объединенные Арабские Эмираты).