THINKCAR Tech достигла 600 000 пользователей и расширила географию своей деятельности

Мир
27 июля 2023

Компания THINKCAR Tech достигла значимого рубежа, набрав более 600 000 основных пользователей по состоянию на июль 2023 года, что свидетельствует об ориентированном на пользователя подходе к разработке продуктов. Компания непрерывно инвестирует в многоканальные разработки для достижения цели, заключающейся в создании клуба с миллионом пользователей. С момента своего основания компания THINKCAR Tech стремится создавать технологические продукты, отвечающие реальным потребностям пользователей и решающие их наболевшие проблемы с помощью передовых технологий и превосходных разработок.

Для предоставления высококачественных услуг компания THINKCAR Tech расширила свое географическое присутствие на мировом рынке, открыв представительства в США, Азии, Европе и других регионах. THINKCAR Tech также уделяет приоритетное внимание формированию и распространению имиджа своего бренда, участвуя в международных выставках и отраслевых форумах для повышения узнаваемости компании. В первой половине 2023 года она приняла участие в 15 международных профессиональных выставках в Америке, Европе и Азии, установив прочные связи с потенциальными клиентами, партнерами и отраслевыми экспертами.

Компания THINKCAR Tech, деятельность которой основана на технологических инновациях, инвестирует в передовые технологии, такие как искусственный интеллект, облачные вычисления и большие данные, создавая инновационные для отрасли высококлассные технологии диагностики. Компания приобрела более 260 объектов интеллектуальной собственности и выпустила оборудование для дистанционной видеодиагностики автомобилей, которое произвело революцию в отрасли диагностики. Это оборудование обеспечивает возможность голосовой и видеосвязи в режиме реального времени между специалистами по техобслуживанию, онлайн-экспертами в области технического обслуживания и продавцами запчастей и услуг, предоставляя возможность использования высококачественных технологий ремонта и диагностики не только в крупных городах, а и по всей стране и даже по всему миру.

Во второй половине 2023 года компания THINKCAR Tech планирует завершить развертывание своего глобального центра онлайн-услуг и сервера облачных вычислений в более чем 10 странах и регионах по всему миру. Компания также продолжит расширять географию своего глобального влияния с помощью активного участия в нескольких международных выставках, включая Auto Parts & Aftermarket in Frankfurt (Москва), Auto Korea, Auto Parts & Aftermarket in Frankfurt (ЮАР), Bus & Truck Show in Yangon (Мьянма), Frankfurt Show in Shanghai, и Dubai (Объединенные Арабские Эмираты).

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