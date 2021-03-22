ТикТок идет в Крым: Блогер SAVKO дерзко пообещал привезти популярную сеть на полуостров

ТикТок активно заполняет медиа-пространство, а тикток-блогеры по количеству просмотров и уровню доходов уже могут смело потеснить как Instagram-див, так и мировых звезд.

Правда, есть место, куда еще цивилизация в виде ТикТока не дошла. И находится оно в России, на полуострове Крым. Видимо, пришло время изменить ситуацию. Так, на недавнем совещании депутат от «Единой России» Наталья Поклонская выступила с предложением не просто запустить соцсеть на территории Крыма, но и создать собственный ТикТок Хаус «Южная резиденция».

Естественно, блогеры тут же радостно отреагировали на заявление Поклонской. Одним из первых, кто решил поддержать и прокомментировать заявление депутата, стал популярный блогер SAVKO, который в тот момент праздновал свой день рождения в кругу блогеров-друзей, среди которых были Аркаша Меклер, Илья Милохин, Александр Банайщик, Илона Коринец, Саша Стоун, Анатолий Цой и другие. «Наталья Владимировна, я, конечно. не глава Крыма, но я и есть ТикТок, поэтому я вас услышал. Мы сделаем это», — заверил Алексей в ответной реплике Поклонской.

Остается только догадываться, чего теперь нам стоит ждать от SAVKO и какие дальнейшие действия предпримет блогер всея тикток. И, похоже, ждать осталось недолго. Уже 10 апреля Алексей приедет в Крым и привезёт с собой весь ТикТок. Ловите момент!

Видео: https://www.instagram.com/p/CMkgLywpLVM/