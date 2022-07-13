Тиктокеры назвали очень сложным испытанием в реалити «Пережить, чтобы помнить» стирку белья

Сначала попробовали себя в рукопашном бою, а затем разделились на прачечные отряды.

Выпуск «Стирка на вылет» удивил не только зрителей, но и самих участников. Первое, с чем им предстояло столкнуться, — рукопашный бой. Ребятам пришлось по-настоящему бороться друг с другом и зарабатывать баллы.

«Это было странно. Даже не знаю, как описать. Мы с Алиной стояли друг напротив друга, и она вдруг начала плакать. Я в этот момент подумала: и как нам сейчас бороться? В общем, мне хотелось, чтобы мы побыстрее прошли это испытание и все закончилось. Но, в итоге, все хорошо: мы обнялись и вместе пошли в следующий этап», — рассказала тиктокер Анетта Радо.

Вторым испытанием новой серии стала стирка. Участники поделились на три команды по четыре человека. Задачей каждой было постирать, прокипятить и развесить на веревки 40 комплектов одежды. Стирали ребята, как и в военное время, с помощью щелока и специальных досок.

«Очень сложное испытание. Очень! Мы вообще из другого поколения, и мне кажется, что для себя мы совершили огромный подвиг. Это сейчас чистая рубашка нами воспринимается как должное, но тогда эта чистота стоила прачкам содранных в кровь рук. Это очень тяжелый труд, и его нельзя недооценивать», — поделилась участница проекта Карина Хафизова.

Испытание третьего выпуска основано на истории подвига банно-прачечных отрядов, в которые входили девушки и женщины разных возрастов. Им приходилось голыми руками перестирывать сотни комплектов в день. От постоянного контакта с водой и щелоком с рук прачек слезали ногти и кожа. Однако они продолжали трудиться и ежедневно снабжать армию чистым бельем.

Увидеть новые серии реалити-шоу можно в социальных сетях «Вконтакте» и «Одноклассники», на видеоплатформе RuTube, а также в онлайн-кинотеатре Okko, где выходят расширенные версии эпизодов.

Проект реализуется при поддержке АНО «ИРИ» в рамках Национального проекта «Культура».

Пресс служба «Пережить, чтобы помнить»:

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