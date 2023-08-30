Тинькофф внедрил механизм возврата средств, утраченных в результате действий телефонных мошенников

Экономика
30 августа 2023

Тинькофф сообщил о начале работы сервиса «Защитим или вернем деньги». С его помощью клиенты банка получают защиту от наиболее активно реализуемых в наши дни механизмов телефонного мошенничества. Возврат средств осуществляется в течение одного рабочего дня при совершении кражи.

Новый сервис «Защитим или вернем деньги» базируется на технологиях Тинькофф Защиты. Они, в свою очередь, выстроены на алгоритмах оператора связи Тинькофф Мобайл и банковской антимошеннической платформы.


Помимо покрытия случаев переводов денег злоумышленникам, сервис Тинькофф также будет раскрывать коды доступа в интернет-банк и мобильное приложение, снятие денег в банкомате и ряд других вариантов утраты денег клиентами, попавшихся на удочку телефонных мошенников.

Новый сервис «Защитим или вернем деньги» базируется на технологиях Тинькофф Защиты. Они, в свою очередь, выстроены на алгоритмах оператора связи Тинькофф Мобайл и банковской антимошеннической платформы.

Звонки злоумышленников и сомнительные транзакции пресекаются при помощи искусственного интеллекта, который также способствует выявлению подменных номеров.

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