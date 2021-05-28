«Тинькофф» запустил масштабную программу по обучению россиян противодействию мошенникам

С середины мая банк «Тинькофф» запустил новый способ информирования россиян о том, как распознать мошеннические звонки и правильно действовать в случае атаки. СМС- и почтовые рассылки, информация с колл-центров от банков не всегда доходят до клиентов в нужном объеме. «Тинькофф» предложил устанавливать таксофоны, с помощью которых клиент сможет оперативно получить инструкцию о правилах поведения в различных ситуациях. Голосовой ассистент Олег даст полную информацию, ответит на вопросы и предложит записи реальных разговоров с мошенниками и спамерами. В кампании приняло участие почти 90 тыс. населенных пунктов России, в том числе деревни и малонаселенные пункты, таксофонами воспользовались 1,7 млн раз. «Тинькофф» использует и другие каналы информирования, в результате количество жертв мошенников, по оценкам экспертов, уменьшилось на 30-40%. Следующим шагом «Тинькофф» станет новая технология по защите от мошенников и спамеров «Защитник Олег».