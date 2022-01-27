ТОП-3 лучших аспираторов

Аспиратор для носа – это специальное устройство для удаления излишков жидких и вязких выделений, отсоса носовой слизи.

Чаще всего такие устройства используют в педиатрии, т.к. дети до 2 лет не способны самостоятельно сморкаться. Скопившая же слизь приносит дискомфорт: ребенок не может нормально спать, а у грудничков появляются проблемы со вскармливанием.

Также, такие носовые отсосы обширно используют в отоларингологии. Но, это уже более мощные приборы, которые используют и для взрослых.

Несомненным плюсом аспираторов является не только эффективная, но и бережная очистка полости носа. Ведь устройства сделаны так, что не травмируют слизистую и не вызывают носовых кровотечений.

Как правильно пользоваться аспиратором?

Различают несколько видов аспираторов:

* В виде спринцовки. Выделения отсасываются за счет сдавливания груши.

* Механический отсос-трубочка, который приводится в действие за счет дыхания родителей. Принцип его действия напоминает питье коктейля через трубочку: в себя втягивается воздух, за счет этого высвобождается из носа слизь. Не подходит такой тип аспиратора брезгливым людям. Хотя, естественно, конструкция предусматривает все возможные уровни защиты.

* Электронный автоматический. Обладает набором дополнительных функций, как увлажнение и промывание.

* Вакуумный. Он требует подключения к специальному устройству, работающему по типу пылесоса. Показанием к его применению является наличие в полости носа большого количества вязкого секрета или обильных гнойных выделений.

ТОП-3 наиболее популярных аспираторов

Если у вас возникла необходимость приобрести назальный аспиратор, предлагаем вашему вниманию ТОП-3 наиболее популярных устройств за 2021 год по версии сайта Медпокупки:

* Третье место получает один из самых бюджетных приборов – механический АКВА МАРИС. Он оснащен четырьмя насадками и подходит для регулярного ухода.

* Второе место и звание самого популярного механического отсоса является аспиратор Отривин. Он полностью безопасен в использовании. Его используют только в педиатрии. Ведь мощность, скорость и объем отсасываемых выделений регулируется ртом родителя.

Слизь из носовой полости ребенка скапливается в специальном отсеке без обратного возвращения в трубочку. А фильтры надежно защищают от попадания в полость рта родителя не только выделений, но и вирусов. Трубочку для механической очистки Отривин можно использовать даже у новорожденных.

* Победителем становится baby vac аспиратор. Это очень интересный вакуумный аспиратор, который крепится одной стороной к любому пылесосу и выполняет отсос за счет его работы. Несомненный полюс полученного агрегата является мощность. Кроме того, он отлично подойдет брезгливым людям, которым категорически не нравятся механические аспираторы.

Кстати, все указанные аспираторы и многие другие модели доступны для заказа через сайт Медпокупки. И будут доставлены любым удобным для вас способом.