Топ-5 трендов потребительского маркетинга в 2022

Общество
12 мая 2022

Мышление современного потребителя можно буквально описать фразой “удиви меня, но за небольшие деньги”. При покупке эмоциональные факторы все чаще перевешивают рациональные, но на фоне беспрецедентных санкций, потребитель не забывает и о цене товара. Что делать бизнесу, чтобы добиться лояльности новых покупателей и оставить старых?

Цените время покупателя

Услуги салона красоты в четыре руки, онлайн-обучение, онлайн-покупки, заказы с собой и даже онлайн-ставки. Все это направлено на одно — сэкономить время потребителя. До вас тяжело добираться? У вас нет собственного приложения или сайт не адаптирован для мобильных устройств? У вас нет доставки до квартиры или хотя бы до пункта выдачи в соседнем доме? Пора меняться. Нужно становиться быстрее. Например, “Перекресток” создал не только сеть доставок день-в-день со склада, но и экспресс-доставку из ближайшего магазина за час с момента заказа. Предложений слишком много, темп жизни увеличивается постоянно — люди не будут тратить свое драгоценное время, чтобы разобраться, как и что у вас работает, кто быстрее, того и выбирают.

Покажите реальную выгоду

Выбор становится широким, продукция из одного сегмента воспринимается как одинаковая и взаимозаменяемая. Все чаще в голове перед покупкой звучит “Действительно ли оно мне нужно?”. Дайте потребителю готовую информацию, чем вы полезны и чем отличаетесь от остальных, будьте открытыми и рассказывайте о себе на сайте, в социальных сетях. Так, бренд “Сода” в забавных комиксах в Инстаграме показал варианты применения своего товара. Используйте блогеров — миллионники теряют свое влияние, поэтому выбирайте кого-то с аудиторией не более 200 000 подписчиков (они кажутся людям более настоящими). Ведите в комментариях социальных сетей переписку с пользователями и мотивируйте пользователей генерировать UGC-контент, делая репосты.

Радуйте, заботьтесь и удивляйте

Используйте психологию в сфере маркетинга. Сейчас особенно нужны положительные эмоции. Промокод, пятый кофе бесплатно, скидка на выпечку после 18:00 или просто милый котик в рассылке, как у Wildberries, — дайте мозгу покупателей возможность ассоциировать вас с выработкой эндорфина. И в следующий раз, даже если цена вашего товара будет чуть выше конкурентов, они подумают: “Это те приятные ребята, выберу их”.

Будьте актуальными

Вспомните начало статьи — цените время. Истина, о которой многие забывают, и продолжают делать то, что интересно им, а не покупателю. Если впереди большое спортивное мероприятие — запустите специальный конкурс или акцию, как букмекер 1xСтавка, который привлек более 40 тысяч участников к своему промо «Чемпионский перстень». Игроки могли посоревноваться друг с другом в схватке за победный экспресс (cтавку) с наибольшим коэффициентом, а победитель получил золотой перстень чемпиона и денежный призовой фонд до $30 000.  Чем меньше действий нужно сделать пользователю для участия в конкурсе, тем лучше.

Показывайте социальную активность

Согласно данным Ernst and Young, 69% потребителей считают, что бренды должны участвовать в жизни общества. А 83% миллениалов уверены, что ценности компании, которую они выбирают, должны совпадать с их собственными. Так, Макдоналдс в России одним из первых ввел стратегию устойчивого развития во всех ПБО и сделал ее обязательным для всех поставщиков. При этом, Макдоналдс привлекает к социальной ответственности и своих покупателей, призывая участвовать в благотворительных акциях фонда Дома Роналда Макдоналда и в экологических забегах.

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