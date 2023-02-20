Топ европейских премьер-лиг в феврале: могут быть неожиданности

В Европе продолжается пора футбольных премьер-лиг — высших дивизионов. Сегодня мы поговорим о великолепной пятерке, занимающий верхние строчки в таблице коэффициентов УЕФА. Итак, лучшие команды Англии, Франции, Италии, Испании и Германии бьются за титул чемпиона своей страны. Финальные туры пройдут в мае-июне, и чем ближе к завершению, тем более захватывающими становятся встречи.

В Англии 18 и 19 февраля состоится 24 тур (всего их 38). “Арсенал”, трижды получавший заветный кубок, сыграет в гостях с “Астон Вилла” из Бирмингэма — одним из 12 основателей футбольной лиги Англии и семикратным чемпионом страны. Эксперты уверены в победе хозяев: по информации портала букмекерской конторы 1хСтавка, вероятность этого составляет 56%, а ставки на победу “Арсенала” принимаются с коэффициентом 5.

“Манчестер Сити” встретится с “Ноттингэм Форест” на его домашнем поле, и конечно же, выигрыш гостей, которые уже 2 года подряд получают чемпионский титул, более чем предсказуем: 73%. Так же обстоят дела и в матчах “Манчестер Юнайтед” — “Лестер Сити” и “Челси” — “Саутгемптон”: в победе звезд мало кто сомневается.

В испанской Ла Лига с 17 по 20 февраля играют 22 тур. Шансы “Реал Мадрид” на встрече с “Осасуна” превышают 50%. 35-кратный чемпион Испании, несомненно, покажет первоклассную игру, так что на ничью их соперникам рассчитывать не приходится. А “Кадис”, который выйдет на одно поле с “Барселоной”, рискует быть буквально снесенным с лица земли: вероятность его выигрыша оценивается в 5%.

Игра “Атлетико Мадрид” и “Атлетик Бильбао” также достаточно предсказуема — Мадрид должен победить: на него ставят с кэфом 2.125, на соперника — 3.88. А вот встреча “Валенсии” с “Хетафе” обещает быть интереснее — шансы на выигрыш каждой из команд, как и на ничью, здесь практически равны.

В Италии в эти же даты будет проходить 23 тур Серии А. “Ювентус” встретится в гостях со “Специа”, и хозяева, скорее всего, уступят 36-кратному чемпиону страны (всего 17% на противоположный результат). Матчи “Милан” — “Монца” и “Интер” — “Удинезе” тоже обещают окончиться победами звездных клубов.

В 21 туре Бундеслиги интересной для азартных болельщиков может быть встреча “Штутгарта” и “Кельна” — согласно данным беттинговой компании 1хСтавка, любой исход практически одинаково вероятен. Предсказуемой, но красивой обещает стать игра “Боруссии” с “Баварией”: 69% на победу чемпиона Германии и гигантский коэффициент на выигрыш “Боруссии” — 7.1 — а почему бы и нет, этот клуб все же 8 раз завоевывал кубок страны. Во Франции — 24 тур чемпионата, в каждой встрече которого достаточно четко определяются фавориты. Исключение — матч “Труа” — “Монпелье”: здесь кэфы на победу обоих клубов почти одинаковые. Болельщикам стоит полюбоваться игрой “Пари Сен-Жермен” (10-кратный чемпион) — “Лилль” (победитель сезона 2020-2021), где обе команды, несомненно, покажут высший класс.