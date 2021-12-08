Топ франшиз 2022 для малого бизнеса: почему вложения в бренды выгодны для каждой стороны

Решение стать франчайзи — хороший выбор для ведения малого бизнеса. В этом случае нет необходимости начинать дело с нуля, поскольку инвестиция в чью-то компанию открывает возможность легального использования бренда, даёт доступ к технологиям фирмы и обеспечивает поддержку со стороны владельца торговой марки.

Как работает франчайзинг

Франчайзи является человеком, желающим вести дела и открыть точку под маркой определённой франшизы, то есть франчайзера. При заключении коммерческого договора первое лицо получает готовые планы и концепции развития, маркетинговую и другую помощь. Для франчайзера первоначальная выгода — паушальный взнос, то есть платеж франчайзи за право стать частью бренда. В дальнейшем покупатель франшизы выплачивает проценты от прибыли. Схема приобретения франшизы оказывается взаимовыгодной для всех участников договора.

Плюсы для франчайзи

Покупка франшизы обычно предполагает, что компания уже создала определённую репутацию, поэтому потенциальный покупатель появится с самого момента открытия. Помощь и готовые бизнес-планы предотвращают ошибки, влияют на ускоренное получение дохода от бизнеса. Покупатель франшизы делает вложения, но помощь владельца марки снижает затраты: франчайзер может арендовать помещение, обеспечить рекламу, привлечь и обучить персонал.

Топ франшиз для бизнеса в России

Среди хороших франшиз в Москве и регионах выделяют:

Тренажерные залы. Забота о здоровье и работа над собой являются ведущими трендами последних лет. Хотя франчайзи этого сегмента нередко вкладываются в приобретение оборудования, точки окупаются уже в первые несколько лет после становления частью бренда. Рестораны и места быстрого питания. Нередко такие марки обладают достаточной известностью, чтобы с первых дней открытия привлечь большое число клиентов. Для получения стабильного дохода нужно от 1,5 до 2,5 лет. Франшиза химчистки мягкой мебели. Химчистка ковров, интерьера, комнат дома и офиса всегда приносила хорошую прибыль. А особенно в условиях пандемии, когда люди больше беспокоятся о поддержании идеальной чистоты поверхностей в домашних и рабочих пространствах.

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