TOPDON представил тепловизионную камеру с регулируемым объективом  

TOPDON, ведущий поставщик новейших технологий и передовых инструментов для занимающихся ремонтом автомобилей профессионалов и энтузиастов, представил тепловизионную технологию профессионального уровня, реализованную в новой камере TS001. Этот длиннофокусный тепловизор на основе Android предназначен для получения четких изображений даже таких близко расположенных объектов, как печатные платы.
«Тепловая визуализация стала критически важным инструментом для быстрого и точного выявления и устранения сложных проблем в широком спектре отраслей, — сказал Майк Чжоу (Mike Zhou), генеральный директор TOPDON. — Являясь лидером в области передовых решений для автомобильной промышленности, мы с гордостью представляем нашу самую сложную тепловизионную технологию, реализованную в TS001. Эта новая мощная тепловизионная камера станет важным инструментом для поиска и устранения конструкционных, электрических и механических неисправностей, а также повышения безопасности в сложных условиях».
За счет использования 9-миллиметрового регулируемого объектива камера TS001 позволяет получить четкое инфракрасное изображение на расстоянии от 0,1 до 500 метров. Благодаря разрешению в ИК части спектра 256 x 192 можно получить безупречные результаты как при макросъемке электрических систем, так и при наблюдении вне помещений. Высокая частота кадров 25 Гц позволяет быстро получить изображение мелких неисправностей, в то время как надежные режимы измерения обеспечивают точные показания температуры и интуитивно понятное представление распределения тепла.
«Передовая технология, которую мы реализовали в нашей тепловизионной технологии TS001, имеет широкое применения вне автомобильной промышленности, — сказал г-н Чжоу. — Поскольку технология является не только профилактической, она также позволяет повысить безопасность и энергоэффективность везде, где требуется точное обнаружение быстрых изменений температурных режимов. Специалисты по промышленному обслуживанию, проверке электрооборудования, зданий и систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха (ОВКВ), а также медицинской диагностике являются одними из многих, для кого будет полезна наша технология».