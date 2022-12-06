Торговый дом «Руст-95» оказал поддержку проведению в Оренбурге фестиваля наставничества

Со 2 по 4 декабря в Оренбурге прошел фестиваль наставничества — всероссийский

проект, который направлен на социальную адаптацию выпускников детских домов.

Программа направлена на поиск наставников, которые станут детям взрослыми друзьями и помогут им понять, как устроен мир за пределами детского дома.

Генеральным спонсором мероприятия выступила социально ответственная компания «Торговый дом «Руст-95». Благодаря поддержке руководства компании стало возможным собрать на празднике более 75 детей из разных детских домов Оренбургской области, организовать для ребят серию профориентационных экскурсий в Оренбургском гуманитарно-техническом техникуме и колледже сервиса, которые помогут воспитанникам определиться с профессией.

А чтобы от фестиваля остались самые приятные воспоминания, детей пригласили в аквапарк и организовали для них творческий вечер с теплыми песнями, мастер-классами и дискотекой. И, конечно же, посиделками с наставниками.

Официальная часть мероприятия прошла 3 декабря в МОЛЛ «Армада». Там состоялся круглый стол на тему того, как наставничество меняет жизнь ребенка из детского дома, и как это влияет на общество. Также приглашенные специалисты провели для гостей фестиваля открытую лекцию по психологии сиротства. А лучших из наставников торжественно наградили памятными дипломами.

Итогом круглого стола стали договорённости о продолжении перспективного сотрудничества, достигнутые между руководством Торгового дома «Руст-95» и представителями Министерства образования Оренбургской области.

«Уверен, что сегодняшнее мероприятие станет достойным вкладом в развитие наставничества. Это важнейшая тема, к которой надо привлекать внимание. Ведь в детском доме у воспитанников есть еда, одежда, игрушки. Но нет очень важного — взрослого, на которого можно опереться. У детей нет старшего товарища, который мог бы стать их проводником во взрослую жизнь», — рассказывает генеральный директор Торгового дома «Руст-95» Константин Самсонов.

По его мнению, подобные проекты необходимы не только детям, оставшимся без попечения родителей: «Каждый выпускник детского дома — это завтра гражданин нашей страны, наш коллега, да и просто сосед. Важно, чтобы наше общество было социализированным. И каждый из нас может внести свой вклад в это дело. Даже самый маленький шаг навстречу этим детям отзовется огромным шагом навстречу всему обществу».

Завершение фестиваля прошло на теплой ноте. Дети сделали подарок Константину Владимировичу – картину с собственными «отпечатками» в виде цветов, символизирующих благодарность и уважение.