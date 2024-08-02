Tortuga Bay Puntacana признан лучшим курортом Доминиканской Республики

Luxury Lifestyle Awards объявила о присвоении курорту Tortuga Bay Puntacana Resort звания Лучший роскошный пляжный курорт2024 года в Доминиканской Республике. Расположенный в центре Пунта-Каны курорт Tortuga Bay Puntacana Resort первым в Доминиканской Республике достиг рейтинга AAA Five Diamonds.

За счет роскошного транспорта, специального амбассадора вилл и доступа к первоклассным удобствам, включая три километра первозданно белых песчаных пляжей, принимающее чемпионаты поле для гольфа с 45 лунками и спа, на курорте Puntacana Resort, компания Tortuga Bay обещает стильный отдых и максимальные впечатления от острова, где отдых приобретает новое значение.

Бланка Алкантара (Blanca Alcantara), генеральный менеджер курорта Tortuga Bay Puntacana Resort, выразила свою гордость за недавно полученную курортом награду: «Мы невероятно гордимся присвоенным нам компанией Luxury Lifestyle Awards званием Лучшего роскошного пляжного курорта в Доминиканской Республике. Это достижение отражает приверженность нашей команды совершенствованию и наше обязательство обеспечивать гостям по-настоящему незабываемые впечатления. Мы продолжим поддерживать высочайшие стандарты роскоши и индивидуального обслуживания, к которым привыкли наши гости».

Курорт Tortuga Bay располагает 13 частными виллами на пляже, спроектированными легендарным Оскаром де ла Рента (Oscar de la Renta). Кроме того, работающий на территории курорта бутик колумбийского дизайнера Сильвия Черасси (Silvia Tcherassi) придает ему оттенок «латиноамериканской элегантности», представляя эксклюзивные модные изделия, проставляющие яркие культуры Латинской Америки.