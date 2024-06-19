Toshiba TV Z670 стал официальным телевизором на матчах UEFA EURO 2024

В то время, как футбольные фанаты готовятся к чемпионату UEFA EURO 2024, Toshiba TV Z670 стал официальным телевизора чемпионата.

Процессор Toshiba REGZA Engine ZRi в телевизоре Z670 переносит футбольных болельщиков в самый центр событий. В режиме AI Football они смогут видеть быстро движущиеся объекты кристально чисто, а действия на футбольном поле значительно подробнее. Чтобы болельщики могли увидеть, как любимый игрок забивает выигрышный гол, функция оптимизации AI Picture Optimizer автоматически настраивает контрастность и детальность изображения в соответствии с игрой. От сочных зеленых полей до яркой формы игроков — каждый матч оживает за счет функций масштабирования AI 4K Upscaling и коррекции цвета Quantum Dot Color, которые превращают трансляции с низким разрешением в качество, близкое к разрешению 4K, и раскрывают реалистичные цвета изображения.

Мощная аудиосистема телевизора Toshiba TV Z670 позволяет зрителям почувствовать себя в центре игры. Функции REGZA Bass Woofer Pro, Tru Bass Booster и Dolby Atmos обеспечивают объемный 3D-звук, передающий атмосферу живого стадиона. Будь то рев толпы или напряженность каждого матча, насыщенный звук переносит волнение каждой игры прямо в комнату болельщика.

Модель Z670, предлагаемая в размерах от 55 до 85 дюймов, имеет широкий угол обзора и антибликовую поверхность экрана, обеспечивая четкое изображение со всех точек обзора без бликов.