Традиционное инвестиционное мероприятие прошло в восточной китайской провинции Чжэцзян

В порту провинции Чжэцзян на восточном побережье Китая наблюдается бум торговли, а пульс инвестиций можно почувствовать на ежегодном симпозиуме.

Пятидневный 24-й Китайский инвестиционно-торговый симпозиум в Чжэцзяне (Zhejiang Investment & Trade Symposium, ZJITS) начался 16 мая в Нинбо, портовом городе в провинции Чжэцзян. Кроме того, по сообщениям Министерства торговли провинции Чжэцзян, в это же время в городе проходили Третья выставка «Китай — страны Центральной и Восточной Европы», а также Международная ярмарка потребительских товаров.

Активная регистрация на мероприятие, насыщенная программа и активные обмены свидетельствуют об энтузиазме и ожиданиях глобальных инвесторов в отношении Чжэцзяна, открытой высокогорной провинции Китая.

От инвестиционно-торгового мероприятия до платформы открытости высокого уровня

Симпозиум ZJITS является свидетельством впечатляющего развития открытой экономики провинции и важным окном для всего мира, позволяющим наблюдать за тенденциями развития инвестиций и торговли в Чжэцзяне.

Симпозиум начал свою работу в 1999 году, в 2002 году была проведена первая Международная ярмарка потребительских товаров, а в 2019 году состоялась Первая выставка «Китай — страны Центральной и Восточной Европы», которая является единственной специализированной выставкой национального уровня, ориентированной на страны ЦВЕ. Постепенно эти три мероприятия превратились в грандиозную открытую платформу для обменов, создав в Чжэцзяне важнейшую основу для развития внешней торговли и экономического сотрудничества по всем направлениям.

Симпозиум ZJITS является важной платформой для внешнеэкономических и торговых обменов Чжэцзяна и прошел уже в 24-й раз. С тех пор как выставка «Китай — страны ЦВЕ» получила статус специализированной выставки национального уровня, симпозиум ZJITS приобрел еще большее значение.

Даже пандемия COVID-19 не ослабила энтузиазма внутри страны и за рубежом в отношении инвестиций и торговли с Чжэцзяном. В 2020 году 22-й симпозиум ZJITS впервые был проведен в режиме онлайн, а общий объем инвестиций составил 13,7 миллиарда долларов США. В 2021 году на 23-м ZJITS было подписано 80 проектов с общим объемом инвестиций в 15,1 миллиарда долларов США.

24-й симпозиум ZJITS не только стал основным форумом, посвященным инвестициям в Чжэцзян, включающим 6 бирж с соответствующими мероприятиями, а также более 100 мероприятий по продвижению инвестиций, совместно проводимых правительствами всех уровней провинции, но и предложил новые меры по открытию и продвижению провинции, такие как инвестиционные фонды, пилотное открытие сферы услуг, представил успешный опыт иностранных предприятий, инвестирующих в Чжэцзян, и провел многосторонний диалог между правительством, предприятиями и учреждениями для обмена новыми возможностями для инвестиций и сотрудничества.

Только основной форум привлек более 150 гостей из более чем 30 стран и китайских и зарубежных регионов, включая предприятия из списка Fortune 500, лидеров международной промышленности, международные агентства по продвижению инвестиций, посреднические консалтинговые компании, известные бизнес-ассоциации и представителей некоторых других провинций и городов.

«В Чжэцзяне очень хорошая деловая среда. На меня произвела глубокое впечатление эффективность обслуживания в Чжэцзяне в том, что касается как реализации проектов, так и непосредственной работы, что заставило нас сделать выбор в пользу дальнейшего расширения нашего присутствия на местном рынке», — сказала участница конференции Джулия Матеос Каро (Julia Mateos Caro), генеральный директор завода Sanofi в Ханчжоу.

От привлечения иностранных инвестиций до выхода местных компаний на глобальный рынок

Все более насыщенная деятельность и расширяющаяся платформа симпозиума ZJITS отражают превращение провинции Чжэцзян из центра внешней торговли в лидера открытости.

Открытость всегда была одним из главных приоритетов развития Чжэцзяна. В июле 2003 г. Чжэцзян выступил за реализацию стратегии развития, требующей от властей провинции в полной мере использовать восемь ключевых преимуществ провинции. С тех пор стратегия привела к общему развитию всей провинции и постоянному повышению уровня открытости.

За последние десять лет фактическое использование иностранного капитала в Чжэцзяне увеличилось с 8,33 млрд долларов США до 19,3 млрд долларов США, при среднегодовом росте на 8,8%, а совокупное фактическое использование иностранного капитала достигло 141,97 млрд долларов США.

В январе этого года Чжэцзян предложил ускорить создание провинции, открытой на высоком уровне. Провинция стремится органически сочетать выход на мировой рынок с привлечением инвестиций, а также способствовать модернизации производственной цепочки и системы снабжения ведущих отраслей, повышению конкурентоспособности внутренней и внешней торговли, и поддержке важных открытых платформ и предприятий.

Провинция стремится построить более устойчивую, динамичную и конкурентоспособную «экономику сладкого картофеля», которая предполагает открытое развитие, выходящее за пределы города, провинции и даже страны.

Подобно сладкому картофелю, чьи ростки расходятся во всех направлениях, чтобы получить больше света, дождя и питательных веществ и дать клубням, поддерживающим корни, возможность расти больше и больше, многие местные экономики в провинции Чжэцзян процветают благодаря открытому развитию.

В провинции расположены деловой город Вэньчжоу, родной город зарубежных китайских торговцев Цинтянь, мировой супермаркет мелких товаров город Иу и мировой текстильный центр — район Кэцяо в городе Шаосин.

В 2022 году в Чжэцзяне было зарегистрировано и открыто в общей сложности 934 предприятия и учреждения, осуществляющих глобальную деятельность, что на 16,5% больше, чем в предыдущем году. Объем зарегистрированных прямых иностранных инвестиций составил 13 миллиардов долларов США, увеличившись на 45% по сравнению с предыдущим годом.

В районе Юэчэн города Шаосин провинции Чжэцзян открытое развитие стало консенсусом местных предприятий. С начала этого года Юэчэн направил более 560 предприятий для участия в 16 китайских и зарубежных выставках, таких как Intertextile в Шанхае и Неделя моды в Гонконге, и получил заказы на сумму более 250 миллионов долларов США.

Тем временем все больше и больше местных предприятий осуществляют значительные глобальные инвестиции по всей производственной цепочке. Sleemon, компания из Юэчэна, производящая высококачественную мебель, включая матрасы, активизирует свои усилия по выходу на международный рынок. Помимо продолжения инвестиций в свою производственную базу в Таиланде, компания также открыла зарубежный дизайнерский центр. Сегодня европейский дизайнерский центр компании работает в Милане.

От потоков сырьевых товаров к институциональной открытости

Помимо выхода на глобальный уровень и привлечения инвестиций городами и предприятиями, провинция Чжэцзян также стремится интегрироваться в общий план открытия страны и достичь нового высокого уровня открытости благодаря институциональным реформам и инновациям.

В различных районах провинции Чжэцзян был создан ряд экспериментальных зон либерализации и упрощения процедур торговли и инвестиций.

Например, город Нинбо является первой в Китае демонстрационной зоной экономического и торгового сотрудничества между Китаем и странами ЦВЕ. Город Ханчжоу является национальной комплексной экспериментальной зоной по расширению открытости сектора услуг. Район Оухай города Вэньчжоу был включен в список национальных инновационных демонстрационных зон для продвижения импорта. Шесть городов, включая Цзясин, были объявлены демонстрационными зонами высокого уровня открытости и сотрудничества со странами ВРЭП.

Экспериментальная зона свободной торговли Китая в Чжэцзяне, как главная движущая сила продвижения институциональной открытости провинции, стала лидером в расширении экспериментальной зоны в Китае: с момента ее создания в 2017 году было осуществлено 477 институциональных инноваций. Среди них 149 новаторских достижений были реализованы в Чжэцзяне, а 37 инновационных кейсов были распространены по всей стране, способствуя постоянной оптимизации открытой деловой среды в Чжэцзяне и за пределами провинции.

В целях содействия открытию Чжэцзяна через цифровую экономику был проведен Форум по Соглашению о партнерстве в области цифровой экономики (DEPA) для Экспериментальной зоны свободной торговли Китая в Чжэцзяне и Международной цепи поставок в Бэйлуне.

На мероприятии также было объявлено о начале модернизации Экспериментальной зоны свободной торговли Китая в Чжэцзяне, о запуске инициативы «зеленой торговли», о запуске тестирования DEPA и о создании альянса инновационных предприятий. Все это вместе взятое призвано способствовать исследованию возможностей связи Экспериментальной ЗСТ со всем миром путем использования цифровой экономики.