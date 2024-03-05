Трансформация управляющей компании: Level Group запускает Level Home

Девелопер Level Group трансформирует текущую структуру управляющей компании и создаёт новый сервис управления домом — Level Home. В зону ответственности войдут проекты общей площадью 635 000 кв.м, с общим числом 6611 квартир.

«Мы запускаем масштабную трансформацию и создаём сервис управления домом, где во главу угла поставлены клиентоцентричность, порядочность и системность. Level Home во всем, начиная от сценариев взаимодействия и заканчивая набором предоставляемых услуг, должен кардинально отличаться от всего того, что с негативным подтекстом вкладывается в слово ЖКХ. Сервис — это неотъемлемая часть концепции нашего жилья, она не ограничивается стенами и окнами, а продолжается на уровне жизни в наших комплексах, поэтому мы и сделали девизом компании фразу «счастье быть дома», — комментирует Татьяна Середенкова, генеральный директор Level Home.

В зону ответственности Level Home войдут вопросы эксплуатации зданий: инженерных систем, охраны, консьерж службы, озеленение и уход за территорией, сбор батареек, оптимизация использования ресурсов.

На этапе подготовки к трансформации компании, входящие в Level Home, продолжили развитие и повысили оценку качества предоставляемых услуг. По пятибалльной шкале в 2023 году показатель вырос с 4,15 до 4,45. Более 90% заявок, поступающих от жителей проектов, выполняются в срок.

«Для нас качество сервиса — это стратегический приоритет, и уже третий год мы реинвестируем прибыль и используем ее для улучшения и развития управляющей компании.

Задача Level Home — бесшовно продолжить клиентский уровень, который предоставляет Level на всех этапах сопровождения клиента до самого момента получения ключей. Наш сервис — это конкурентное преимущество Level Group», — комментирует Юлия Агафонова, заместитель генерального директора по продажам и клиентскому сервису Level Group.