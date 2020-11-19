Trap-исполнитель МОЛОДОЙ ШЕРРА, наконец-то выпустил альбом

Пластинка получила название «Юность».

Кроме сольных композиций отмечены совместные работы с артистами heavydope и кенши 004 из 044 KLAN.

Основная часть треков — это лирические песни о самом себе, в которых исполнитель глубоко раскрывается слушателю. А тех, кто не привык грустить — альбом порадует разрывным бэнгером «I know», где исполнитель отвечает на крики хэйтеров словами «Я знаю, но».



Исполнитель МОЛОДОЙ ШЕРРА, несморя на меланхоличный настрой любит все яркое и желтый цвет. По словам самого артиста, его любимое время года — это осень, а любимая погода — солнечная. Так же артист признается в своей страсти к обычным семечкам и говорит, что хочет отразить это в своем следующем альбоме. Вот это будет очень интересно!



Начать знакомство с артистом лучше сейчас, с альбома «Юность», который доступен по ссылке: https://vk.com/artist/molodojsherra