«Требуется немедленная помощь!»: мэр Ялты прокомментировала ситуацию с наводнением

В одном из поселков под Ялтой десять домов практически полностью ушли под воду. Некоторые из домов после стихийного бедствия оказались залиты грязью и засыпаны камнями. Речь идет о селе Васильевка, вода продолжает прибывать. Местных жителей эвакуируют. В понедельник, 21 июня, стало известно, пострадавшим районам власти полуострова выделили 161 млн рублей.

«Нам нужна немедленная помощь! Нужны рабочие руки, человек пятьдесят хотя бы. Нужно несколько экскаваторов, разгребать завалы на дорогах», – рассказала Янина Павленко, мэр Ялты.

В самой Большой Ялте ситуация постепенно стабилизируется, остается немного локальных сложностей. Водоснабжение почти восстановили. Администрация организовала подвоз питьевой воды для местных жителей. 2 тыс. человек эвакуировали. Почти все объекты туристической сферы заново подключили к электросетям. Ликвидация последствий продолжается. Из-за сильных дождей водохранилища Ялты накопили более чем годовой запас воды.

Напомним, мощный циклон обрушился на Крым в конце прошлой недели, в ночь на четверг, 17 июня. Под ударом стихии оказалось побережье полуострова от Керчи до Севастополя. Реки вышли из берегов. Десятки улиц и домов оказались подтопленными. Пострадало более 40 человек. Один житель полуострова до сих пор числится пропавшим без вести. Еще один мужчина погиб, его снесло потоком воды.

Власти Крыма ввели режим ЧС, купаться в акватории Ялты запрещено, как минимум, до среды, 23 июня. Роспотребнадзор предписал приостановить использование пляжей на пострадавших территориях на неопределенный срок. В ведомстве уточнили, о возобновлении работы пляжей будет сообщено дополнительно.

Источник фото: news.myseldon.com