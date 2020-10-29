Трейси Вульф «Жажда». История о вампирах с феминистическим уклоном

В издательстве Like Book впервые на русском языке выходит роман Трейси Вульф «Жажда», первая часть одноименного цикла, мгновенно ставшего бестселлером. Студия Universal Pictures приобрела права на экранизацию еще до официального выхода книги. Это романтическая янг-эдалт история о вампирах с феминистическим уклоном. Идеальное чтение для поклонников различных вампирских саг — от «Сумерек» Стефани Майер до «Академии вампиров» Райчел Мид.

Семнадцатилетняя Грейс переезжает из солнечного и прекрасного Сан-Диего, штат Калифорния, в холодный и мрачный Динейли, штат Аляска. После внезапной гибели родителей девушке предстоит жить в школе-интернате Кэтмир, где ее дядя Филип работает директором, и делить комнату с двоюродной сестрой Мэйси. Грейс понимает, что с этого момента ее жизнь сильно изменилась, но пока даже не представляет, насколько.

Героиня попадает в таинственную атмосферу готического замка, где располагается необычная частная школа. Неприветливые учащиеся, которые ходят группами и так не похожи друг на друга — еще полбеды. Главное, что совсем скоро Грейс познакомится с самым красивым парнем и первым эгоистом среди студентов — Джексоном Вега. Этот очаровательный юноша скрывает ужасную тайну, которая заставляет его постоянно злиться, раздражаться, быть холодным и неприятным человеком. В самую первую встречу Джексон пытается испугать робкую Грейс, но вызывает в ней лишь желание сблизиться. В свою очередь девушка говорит о произошедшей с ней трагедией так смело и искренне, что Джексон в ответ преображается буквально на глазах — становится участливым, нежным и мягким.

В мире романа «Жажда» существуют не только вампиры, здесь также есть феми, ведьмы, человековолки и даже драконы. Но все эти «монстры» — далеко не самое интересное в книге. Трейси Вульф ностальгирует по временам, когда вампирские саги были в моде и рассказывает много забавного о жизни этих красивых и соблазнительных существ. Однако «Жажда» — это не просто история, где обычная девушка влюбляется в сексуального задумчивого вампира. Это нечто большее. Вульф удается удачно совмещать мрачность и уныние с романтической сюжетной линией, вплетать в сюжет разговоры героев о своих чувствах и тему понимания себя, что актуально для любого подростка или даже взрослого.

Главные герои Джексон и Грейс смутно напоминают Эдварда и Беллу из культового романа «Сумерки», но всё же их история совсем другая. Их чувства друг к другу более осознанные и зрелые, здесь нет робкой подростковой неуверенности. Возможно, все дело в том, что Трейси Вульф широко известна как автор захватывающих книг для взрослой аудитории. Только ближе к финалу читателю станет понятно, почему на протяжении всей книги Грейс и Джексон тянутся друг к другу, насколько сильна их связь.

Роман «Жажда» — увлекательное фэнтези, заставляющее иначе посмотреть на сверхъестественных существ. Трейси Вульф показывает, насколько важна человечность, чувства и эмоции для каждого, даже того, кто не является человеком. Динамичный сюжет, тема взросления, первая влюбленность, переживание травмы и попытка осознать себя и найти свой путь — всё это также можно найти в новой захватывающей истории о вампирах.