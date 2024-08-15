Трендовое движение спортсменов в социальных сетях привлекает внимание к борцам с БАС

Трендовая акция в социальных сетях позволила значительно повысить информированность о сообществе БАС, послужив катализатором развития доступных технологий. Отдавая должное тихому мужеству тех, кто вынужден изо дня в день вести борьбу, в последние недели хэштег #HONORtheChallenger привлек внимание широкой общественности в социальных сетях, прославляя дух борцов с БАС, бросающих вызов ограничениям, и одновременно повышая осведомленность о сообществе БАС.

(PRNewsfoto/HONOR)

Чтобы принять участие в этой акции в социальных сетях, участникам предлагается принять спортивную позу и опубликовать снимок с хэштегом #HONORtheChallenger, привлекая к участию других. Более 4000 человек по всему миру присоединились к этому онлайн-движению, и многие спортсмены, в том числе британский гимнаст Нил Уилсон (Nile Wilson), выразили свою поддержку. Вирусный хэштег собрал 85 000 000 просмотров и в общей сложности привлек к этому важному вопросу внимание 11 000 000 человек по всему миру.

«Меня вдохновил борцовский дух, стоящий за этим проектом, и то, как он подчеркивает стойкость и прочность сообщества БАС, — сказал прославленный британский гимнаст Нил Уилсон. — Надеюсь, что это побудит больше компаний создавать доступные технологии ИИ, которые помогут получившим травмы и инвалидность спортсменам».

При разработке новых технологий потребности людей с ограниченными возможностями иногда упускаются из виду. Международные фонды БАС отстаивают их интересы, пытаясь повысить осведомленность, чтобы стимулировать инновации, которые поднимают дух в этих сообществах. Следуя приверженности HONOR ориентированным на человека инновациям, компания стала первым брендом смартфонов, внедрившим технологию отслеживания положения зрачков глаз для определения намерений в операционную систему MagicOS 8.0. Технология на основе ИИ позволяет пользователям взаимодействовать со своим телефоном, используя только глаза, чтобы открывать уведомления и приложения.

(PRNewsfoto/HONOR)

«БАС — это прогрессирующее заболевание нервных клеток, при котором мышцы постепенно отказывают», — объясняет Лимори Ноах (Limore Noach), исполнительный директор фонда ALS Foundation Netherlands. «Потеря каждой функции происходит навсегда, — говорит она, добавляя, что на поздних стадиях заболевания пациенты с БАС часто могут контролировать только движение глаз. — Люди, которым диагностировали это полностью меняющее их жизнь заболевание, часто обретают для себя новое чувство предназначения и хотят сделать что-то полезное».

Стремясь инвестировать в дальнейшие исследования, HONOR также разрабатывает в своей научно-исследовательской лаборатории неинвазивные технологии создания интерфейса «мозг-компьютер» (нейроинтерфейса). Эта технология позволяет людям взаимодействовать с внешними устройствами, используя электрические сигналы мозга, и расширяет возможности людей с ограниченными возможностями. Вэй Чжан (Wei Zhang), 34-летний китайский борец с БАС, живущий с этим заболеванием в течение 26 лет, недавно испытал эту революционную технологию, которая позволяет ему взаимодействовать с компьютером посредством сигналов мозга. HONOR стремится вдохновлять на создание технологий будущего, которые послужат средствами взаимодействия с ИИ с использованием смартфонов и других устройств и будут полезны людям с ограниченными возможностями или тем, кто нуждается в дополнительной помощи.

Чтобы привлечь внимание к сообществу БАС, отдавая дань уважения тем, кто живет с этой болезнью, BBC StoryWorks Commercial Productions выпустила короткометражный фильм, в котором рассказывается впечатляющая история художника и борца с БАС Бернарда Мюллера (Bernard Muller). В фильме показано, как Бернард Мюллер использует технологию отслеживания положения зрачков глаз, чтобы выразить себя через искусство, демонстрируя возможности ИИ сделать жизнь людей с инвалидностью более приятной.

«Борцы с БАС служат примером человеческой стойкости, и я с гордостью принимаю участие в инициативе, которая привлекает внимание к тихой решимости моего сообщества, — сказал Бернард Мюллер, использующий ИИ художник и борец с БАС. — Я надеюсь, что трансформативная сила технологии ИИ поможет большему количеству людей с ограниченными возможностями выражать себя через искусство, общение и социальные движения».