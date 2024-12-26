Тренды и реальность рынка недвижимости на конференции CORE.XP «Сила четырех» в Центре Событий РБК 18 февраля 2025 года

18 февраля 2025 года в Центре событий РБК пройдет стратегическая конференция «Сила четырех: тренды и реальности рынка недвижимости».

Событие объединит ведущих игроков и экспертов рынка для обсуждения трендов, проблем и стратегии развития отрасли недвижимости.

По данным организатора конференции, консалтинговой компании CORE.XP, 2024 год стал рекордным по объему инвестиций в недвижимость в России – более 1,1 трлн рублей, что на 50% больше, чем в 2023 году.

По-прежнему ключевыми регуляторами рынка выступают «Четыре силы» – государство, банковский сектор, девелоперы и эксперты.

В 2024 году эксперты выделяют ключевые тенденции в различных сегментах:

В жилой элитной недвижимости был установлен новый ценовой рекорд – более 4 млрд рублей за квартиру в центре Москвы;

Наблюдалась высокая активность на складском рынке России: годовой объём сделок аренды-покупки составит 6,1 млн кв. м по итогам 2024 года , что является вторым историческим результатом и уступает только 2023 году (6,6 млн кв. м);

, что является вторым историческим результатом и уступает только 2023 году (6,6 млн кв. м); Отмечался сильный рост инвестиций в офисном сегменте в 3,5 раза г/г и в производственно-складском сегменте в 1,9 раза г/г.;

и в Ритейл сегмент показал ожидаемо отрицательную динамику (-70% г/г), и стремление к реорганизации ТЦ;

На рынок России пришли новые бренды, в том числе и международные: более 20 иностранных брендов с начала года. Еще 15 заявляли о планах по открытию первых магазинов в России. Почти половина (45%) новых брендов имеют китайское происхождение. Еще 25% суммарно приходится на бренды из европейских стран: Италии, Франции, Испании и Германии.

Изменения законодательства, ключевой ставки, новые требования к строительству и запросы покупателей обоснованно вынуждают представителей рынка адаптироваться к текущим условиям, формируя бизнес-стратегии и создавая механизмы взаимодействия 2025.

Перспектива эффективного экономического роста зависит от налаженного диалога между государством, банковским сектором, девелоперами и экспертами. На конференции «Сила четырёх» представители ведущих строительных компаний, банков и власти совместно с экспертами обсудят основные вопросы:

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