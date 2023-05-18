Trina Solar поддерживает переход Узбекистана на возобновляемые источники энергии

Компания Trina Solar, ведущий мировой поставщик комплексных фотоэлектрических и интеллектуальных решений для солнечной энергетики, поддерживает переход Узбекистана на возобновляемые источники энергии.

В плане правительства Узбекистана по развитию энергетики на 2020-2030 годы поставлена задача по созданию 5 ГВт дополнительных мощностей солнечной энергии.

Несмотря на то, что в Узбекистане 330 солнечных дней в году, на сегодня солнечная энергия составляет менее 1% в структуре энергопотребления. Но цифры International Renewable Energy Agency (IRENA) (Международное агентство по возобновляемым источникам энергии) говорят о том, что сектор солнечной энергетики Узбекистана переживает значительный рост. В 2020 году мощности солнечной энергии составляли всего 4 МВт. Как сообщает IRENA, в 2021 году этот показатель достиг 104 МВт, а в прошлом году – 253 МВт.

Значительный скачок в 2021 произошел благодаря Навоийской солнечной электростанции мощностью 100 МВт, которая использует трекеры TrinaTracker Vanguard 2P.

Тодд Ли (Todd Li), президент Trina Solar Asia Pacific, заявил: «Для удовлетворения растущих потребностей Узбекистана в электроэнергии, при одновременном сокращении объема выбросов парниковых газов, стране необходимо продолжать диверсифицировать производство энергии и использовать альтернативные источники, такие как солнечная энергия».

Он добавил: «Узбекистан – относительно неосвоенный, но растущий рынок солнечной энергии. Мы убеждены в том, что сможем восполнить этот пробел с помощью лучших на рынке инновационных солнечных модулей, трекеров и интегрированных решений».

Объем вырабатываемой солнечной энергетики Узбекистана остается низким по сравнению с другими странами. Согласно IRENA, на конец 2022 года мощность солнечной энергии в соседнем Казахстане составила 2,031 МВт.

В докладе IRENA под названием «Политика в области солнечной энергетики в Узбекистане: дорожная карта» подчеркивается, что существуют страны с меньшим количеством солнечного света, чем в Узбекистане, например Китай и Греция, которые имеют более высокую долю солнечной энергии в энергопотреблении страны.

Согласно докладу, причина этого неравенства заключается в том, что Узбекистан вынужден преодолевать целый ряд барьеров, препятствующих реализации его задач в области возобновляемой энергетики. Во-первых, чрезмерная зависимость от запасов ископаемых страны. В докладе говорится, что к 2030 году численность населения Узбекистана увеличится на три миллиона до 37 миллионов, что приведет к повышению спроса на энергию. С учетом нынешних тенденций потребления, дефицит энергии в стране может составить 65% от общего спроса менее чем за десятилетие. Для удовлетворения растущего спроса энергетическая система должна совершенствоваться, а производство должно вырасти на 70-75%.

Для того, чтобы Узбекистан мог полностью реализовать свой потенциал в области солнечной энергетики, ему необходимо разработать проекты в области солнечной энергетики, в которых необходимо задействовать крыши домов и пустые земли. Компания Trina Solar, мировой поставщик комплексных фотоэлектрических и интеллектуальных решений для солнечной энергетики, может обслуживать все сегменты рынка Узбекистана: жилой сектор, коммерческий и промышленный (C&I), а также коммунальные предприятия.

Trina Solar предлагает фотоэлектрические модули n-типа и p-типа для различных проектов в сфере солнечной энергетики Узбекистана. Новая технология n-типа обеспечивает дальнейшее увеличение выработки электроэнергии модулем. Новый двусторонний модуль Trina Solar Vertex N NEG21C.20 является высокомощным модулем. Он обладает максимальным КПД 22,4% и выходной мощностью до 695 Вт, обеспечивая более низкую стоимость электроэнергии (LCOE) и сниженную стоимость баланса системы (BOS). Модули Trina Solar p-типа включают Vertex DEG21C.20 и Vertex DEG20C.20. Vertex DEG21C.20 – это двусторонний модуль p-типа с двойным стеклом, в котором используются солнечные элементы размером 210 мм. Он обеспечивает выходную мощность до 665 Вт и КПД до 21,4%. Vertex DEG20C.20 – двусторонний модуль с двойным стеклом, обеспечивающий КПД 21,4% и максимальную выходную мощность 605 Вт. Клиенты могут выбрать подходящую технологию для оптимизации своих проектов в области солнечной энергетики.

Модули n-типа и p-типа используют «Технологию 210» – солнечные элементы длиной 210 мм, которые обладают большей мощностью по сравнению с более ранними солнечными элементами. Эти модули включают в себя ультрасовременные технологии, такие как многополосная шина для увеличения светопоглощения, технология неразрушающей резки и герметизации высокой плотности для оптимизации эффективности модуля.

Помимо солнечных модулей, Trina Solar является единственным производителем оригинального оборудования (OEM), выпускающим трекеры, предоставляя комплексные модули и трекеры из одного ИСТОЧНИКА.

Кроме того, Trina Solar запускает Vanguard 2P – трекер второго поколения, усовершенствованный, по сравнению с предыдущей версией с одним двигателем. Новая версия оснащена тремя двигателями, питающими каждый привод, что значительно сокращает количество механических компонентов, ускоряет и облегчает процесс установки трекера и сокращает расходы на техническое обслуживание на протяжении всего срока службы изделия.

Модель Vanguard 2P спроектирован для работы в сложных погодных условиях, включая климат Узбекистана – от жаркого лета до экстремально низких температур. Более короткий и более широкий форм-фактор трекера TrinaTracker’s 2P Vanguard, в сочетании с запатентованными сферическими подшипниками, позволяет использовать участки с неровным рельефом, которые есть в Узбекистане.

Новое поколение Vanguard 2P подвергалось широкомасштабным испытаниям в аэродинамической трубе и имеет тот же, самый низкий в отрасли, показатель количества свай (всего семь) на один трекер, что способствует снижению стоимости баланса системы (BOS). Дополнительные функции, такие как алгоритм Super Track и Trina Smart Cloud, еще больше повышают производительность трекера для максимального повышения производительности модуля. Эти трекеры совместимы с двусторонними сверхмощными модулями, что способствует повышению выработки электроэнергии и увеличению финансовой прибыли для инвесторов.