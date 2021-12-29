TUART Home&Decor — интернет-магазин отделочных и декоративных товаров для дома

Москва
29 декабря 2021

Онлайн-магазин TUART Home&Decor – это богатый выбор товаров для дома по доступным ценам в одном месте и полный сервис. В каталоге представлены более 10000 наименований от российских и зарубежных производителей, и ассортимент постоянно расширяется. Менеджеры оперативно принимают заявки, помогают покупателю выбрать нужную вещь или подобрать материалы для отделки и декорирования помещений в едином стиле, а также организуют доставку во все регионы России. 

Администрация интернет-маркета позаботилась об удобстве клиентов. Интуитивно понятный интерфейс, встроенные фильтры и простая форма заказа позволяют легко ориентироваться на сайте и быстро оформлять заявку. По согласованию с заказчиком грузчики поднимут габаритный и тяжелый груз на любой этаж многоквартирного дома, занесут в квартиру, самостоятельно соберут сборные конструкции или установят бытовую технику.

Лучший интернет-шопинг в Home&Decor

Стационарные магазины компании TUART расположены в 4 городах России – Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Челябинске. Жители других населенных пунктов могут выбрать и заказать с доставкой по РФ курьером или почтовым отправлением любые товары, которые могут понадобится в доме – от строительных и отделочных материалов до мебели, светильников, текстиля и декора. В наличии всегда есть:

  • Качественные смеси для штукатурки;
  • Водоэмульсионные и акриловые краски для внутренней отделки и покраски фасадов;
  • Виниловые и флизелиновые обои;
  • Напольные покрытия – паркет и паркетная доска;
  • Многое другое.

Продукция сертифицирована и соответствует стандартам европейского качества. Отпускные цены рекомендованы производителями товаров. При заказе крупной партии действуют персональные скидки. Регулярные акции, скидки и подарки – приятный бонус для посетителей.

kp@slead.ru

г.Москва, Загородное шоссе, д.9, стр.1

+7 495 664-21-78

Похожие новости

Новости

ФИДЕ: в Сочи организуют крупные шахматные турниры

Новости

АТОР: курорты Сочи и Анапы ожидает срыв сезона

Новости

ЦБ призвал списать кредиты жителям Кубани и Крыма, пострадавшим от наводнения

Регионы

Наталья Боева приняла участие в открытии новой школы в Каневской

Общество

Депутат Наталья Боева предлагает профинансировать первое рабочее место для студентов

Регионы

ЭКО-елка своими руками: мастер-класс от SOUDAL

Москва

Владимир Ефимов: С начала года город выделил 152 участка для развития железнодорожной сети

Москва

Медтехника, оптика и мороженое: Москва увеличила поставки несырьевой продукции в страны АТР

Общество

Участники нового шоу Варвары Власовой (Varvarakrasavica) будут давать клятву о создании в будущем исключительного качественного Инстаграм-контента