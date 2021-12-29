TUART Home&Decor — интернет-магазин отделочных и декоративных товаров для дома

Онлайн-магазин TUART Home&Decor – это богатый выбор товаров для дома по доступным ценам в одном месте и полный сервис. В каталоге представлены более 10000 наименований от российских и зарубежных производителей, и ассортимент постоянно расширяется. Менеджеры оперативно принимают заявки, помогают покупателю выбрать нужную вещь или подобрать материалы для отделки и декорирования помещений в едином стиле, а также организуют доставку во все регионы России.

Администрация интернет-маркета позаботилась об удобстве клиентов. Интуитивно понятный интерфейс, встроенные фильтры и простая форма заказа позволяют легко ориентироваться на сайте и быстро оформлять заявку. По согласованию с заказчиком грузчики поднимут габаритный и тяжелый груз на любой этаж многоквартирного дома, занесут в квартиру, самостоятельно соберут сборные конструкции или установят бытовую технику.

Лучший интернет-шопинг в Home&Decor

Стационарные магазины компании TUART расположены в 4 городах России – Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Челябинске. Жители других населенных пунктов могут выбрать и заказать с доставкой по РФ курьером или почтовым отправлением любые товары, которые могут понадобится в доме – от строительных и отделочных материалов до мебели, светильников, текстиля и декора. В наличии всегда есть:

Качественные смеси для штукатурки;

Водоэмульсионные и акриловые краски для внутренней отделки и покраски фасадов;

Виниловые и флизелиновые обои;

Напольные покрытия – паркет и паркетная доска;

Многое другое.

Продукция сертифицирована и соответствует стандартам европейского качества. Отпускные цены рекомендованы производителями товаров. При заказе крупной партии действуют персональные скидки. Регулярные акции, скидки и подарки – приятный бонус для посетителей.

kp@slead.ru

г.Москва, Загородное шоссе, д.9, стр.1

+7 495 664-21-78