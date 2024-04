TUMI объявил о расширенном партнерстве с компанией 1% for the Planet

Международный бренд TUMI, специализирующийся на путешествиях и образе жизни, объявил о расширенном партнерстве с компанией 1% for the Planet, глобальной организацией, объединяющей деньги и предпринимателей для ускорения умных экологических пожертвований. TUMI во всем мире обязуется пожертвовать 1% от продаж коллекции 19 Degree Collection из поликарбоната проверенным экологическим некоммерческим организациям в рамках глобальной сети 1% for the Planet, что станет первым благотворительным партнерством бренда в глобальном масштабе.

«Мы очень рады, что TUMI еще теснее сотрудничает с 1% for the Planet благодаря участию линейки продуктов 19 Degree Collection, — сказала Кейт Уильямс, генеральный директор 1% for the Planet. — Глобальная экспансия компания окажет значительно большее влияние. TUMI признает, что пришло время действовать на благо нашей планеты, и мы очень благодарны за то, что можем быть партнером компании в стратегической филантропии».

TUMI стремится сохранить красоту нашей планеты, создавая долговечные продукты и используя переработанные материалы, где это возможно. Коллекция 19 Degree Collection изготовлена из переработанного поликарбоната и переработанных PET-тканей и стала одной из самых любимых коллекций TUMI.

«В TUMI мы заботимся о том, чтобы создавать продукты и использовать материалы, которые уважают планету, — сказала Джилл Кризельман (Jill Krizelman), старший вице-президент TUMI по маркетингу и электронной коммерции. — 1% for the Planet делает невероятную работу по защите прекрасных мест Земли, и мы очень гордимся тем, что продолжаем поддерживать эту организацию во всем мире в 2024 году».