TUMI представил новые модели в коллекции 19 Degree Aluminum с участием Сон Хын-Мина

Международный бренд для туризма и образа жизни TUMI представил свою новую кампанию коллекции 19 Degree Aluminum с участием вернувшегося глобального амбассадора TUMI и футболиста Сон Хын-Мина (Son Heung-Min). Визуально революционная кампания посвящена расширению коллекции 19 Degree Aluminum collection – Backpack, Compact Carry-on, Briefcase и Minaudiere – с добавлением футуристических поверхностей в холодных тонах и смелых текстурных элементов в качестве прямого оммажа легендарному стилю коллекции.

Directed and photographed by Mia Barnes.

Последняя кампания TUMI на данный момент является самой смелой. Видео кампании представляет Сона и его 19 Degree Aluminum Backpack в абстрактном пространстве, которое переносит их в различные миры, каждый из которых представляет особенности коллекции 19 Degree Aluminum. Благодаря невероятной графике и современным текстурным элементам кампания переносит зрителя в завораживающий абстрактный мир, который напоминает о легендарной коллекции 19 Degree Aluminum вместе с Сон Хын-Мином. Сочетание инновационных визуальных эффектов и абстрактной атмосфере дает зрителям ощущение в стиле Essentially Beautiful, как будто вместе с TUMI ваш мир не перестает меняться.

«TUMI с радостью сообщает о новой революционной кампании 19 Degree с участием Сон Хын-Мина, одного из глобальных амбассадоров TUMI, — заявила старший вице-президент TUMI по электронной коммерции и маркетингу Джилл Кризельман (Jill Krizelman). — С помощью этой кампании мы хотели показать очередную эволюцию рюкзаков в нашем новом понимании 19 Degree Aluminum, демонстрирующем современный дизайн, инновационный стиль и наше стремление к техническому новаторству. Эта креативная стратегия показывает именно это и продолжает способствовать развитию TUMI как лидера бесконечной эволюции».