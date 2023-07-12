TUMI запускает кампанию Essentially Beautiful с участием Ландо Норриса, Сон Хын Мина и Рене Рэпп

Международный бренд TUMI начал свою осеннюю кампанию под названием Essentially Beautiful (Суть красоты). В соответствии со своим названием, эта кампания из двух частей будет проникать в суть вещей, демонстрируя истинную красоту продукции TUMI с помощью коротких видеороликов с участием возвращающихся членов команды TUMI: гонщика Формулы-1 Ландо Норриса, профессионального футболиста Сон Хын Мина и знаменитой исполнительницы собственных песен и актрисы Рене Рэпп. Кампания представит новую женскую коллекцию Georgica TUMI, а также представит новинки сезона в легендарных коллекциях TUMI «19 градусов».

Первый выпуск Essentially Beautiful с участием Норриса и Хын Мина, вышедший сегодня, посвящен тому, как точные инженерные решения выводят нас на новый уровень, и подчеркивает небольшие на первый взгляд детали, ведущие к выдающимся результатам. Посвященные кампании видеоролики, снятые Джорджией Хадсон, показывают Хын Мина и Норриса в движении, вместе с переносчиками из алюминиевой коллекции TUMI «19 градусов», демонстрируя простоту перемещения багажа, возможную благодаря разработкам экспертов компании TUMI. На фотоснимках, сделанных для кампании Ричардом Фиббсом, вы сможете увидеть чемоданы на колесах, переносчики и упаковочные чехлы из коллекции TUMI «19 градусов» с корпусами из поликарбоната постпромышленной вторичной переработки и подкладкой из вторичного rPET (переработанные пластиковые бутылки). В этом сезоне TUMI привнесет в коллекцию яркий оттенок своими новыми цветами и текстурами, включая красный, темно-зеленый, розовый и глубокий сливовый, в дополнение к двум текстурированным вариантам цветового исполнения.

Pro-footballer Son Heung-min with the TUMI 19 Degree Aluminum International Carry-On

Второй выпуск Effortlessly Beautiful (Красота без усилий), который выйдет 16 августа, покажет Рене Рэпп в короткометражных видеороликах, воплощающих сочетание силы и мягкости новой коллекции TUMI Georgica. Видео и изображения, снятые в красивом архитектурном стиле, представляют эту легкую и изысканную коллекцию для современной женщины. Коллекция Georgica, изготовленная из натуральной зернистой или гладкой кожи, предлагает минималистичные стили, демонстрирующие изысканную простоту женского ассортимента TUMI. Цены варьируются от 195 до 795 долларов США. Коллекция с силуэтами, включая баулы, рюкзаки, чехлы для ноутбука и сумки на плечевом ремне в черных и серо-коричневых цветовых вариантах, отличается элегантностью, сохраняя при этом приверженность TUMI качеству, функциональности и универсальности.

«Компания TUMI находит красоту в элементах, которые обычно не рассматриваются как красивые, от плавного скольжения колес до прочности алюминиевого сплава коллекции «19 градусов», — заявил креативный директор компании TUMI Виктор Санц. — Благодаря кампании Essentially Beautiful мы видим непринужденность и техническое совершенство этих деталей, которые при этом остаются красивыми».