TUMI запустил кампанию для коллекций Tegra-Lite и Alpha Bravo с участием амбассадора и футболиста Сона ХынМина

Международный бренд для путешествий и образа жизни TUMI запустил новую кампанию для своих коллекций Tegra-Lite и Alpha Bravo с участием глобального амбассадора и профессионального футболиста Сона ХынМина. Кампания показывает Сона в его стихии в его втором доме, на знаменитом стадионе «Тоттенхэм Хотспур», и раскрывает взгляд на его стремительную жизнь вместе с TUMI.

Кампания использует более интимный, стилистический подход, запечатленный режиссером-документалистом WARD и корейским фотодуэтом JI + DOH, которые привносят теплоту и закулисную чувствительность в новую кампанию TUMI. «Я сам был взволнован тем, что эта кампания будет проходить в моем втором доме, — сказал профессиональный футболист Сон Хын Мин. — Я всегда ценю, что TUMI рядом со мной и поддерживает меня, независимо от того, в каком путешествии я нахожусь».

За три года в качестве глобального амбассадора TUMI Сон изо дня в день работал над тем, чтобы воплотить свои мечты в реальность – от участия в Чемпионате мира по футболу до получения Золотой бутсы, назначения капитаном клуба «Тоттенхэм» и многого другого, все время вместе с TUMI. Новая кампания проливает свет на дисциплину, необходимую для успеха, с надежными и изящными коллекциями TUMI Tegra-Lite и Alpha Bravo в качестве непоколебимых компаньонов Сона. На протяжении всей кампании продукты коллекции демонстрируются в возвышенной и аутентичной манере, запечатлены за кулисами на культовом стадионе и во время путешествия Сона.

«Мало кто знает, что фирменная победная поза Сона символизирует его желание запечатлеть этот момент и удержать его. Наша последняя кампания черпает творческое вдохновение в этой концепции; мы постоянно рядом с быстро развивающейся жизнью Сона, и компания TUMI создана для того, чтобы нести те моменты, которые делают нас такими, — сказала Джилл Кризельман (Jill Krizelman), старший вице-президент по глобальному маркетингу и электронной коммерции. — Являясь двумя культовыми коллекциями TUMI, Tegra-Lite и Alpha Bravo представляют фирменную силу, функциональность и долговечность бренда. Эта кампания воплощает эти столпы в жизнь, показывая, как именно создается TUMI для каждого этапа путешествия».