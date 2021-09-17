Турция встречает бархатный сезон

Турция зовет на отдых! В период пандемии попасть в эту страну можно только при наличии ПЦР-теста или сертификата о вакцинации. Однако это не останавливает ценителей средиземноморских курортов, ведь эскорт из морского купания, экскурсий, жаркого солнца – что может быть лучше осенью?!

Блогер, эксперт по инвестициям в недвижимость, любитель путешествий Анастасия Полякова позаботилась о комфортабельном жилье на берегу Средиземного моря вблизи турецкого Белека. Коттеджный поселок расположен в шаговой доступности от моря, поэтому можно гулять по песчаному пляжу и хвойному лесу, наслаждаться живописными закатами и рассветами.

Настя Полякова проживает в Турции достаточно длительное время и с радостью делится информацией о местных достопримечательностях и особенностях турецкого колорита. Отдых здесь размеренный и спокойный. Пожалуй, это направление является самым востребованным среди тех, кто отправляется на пляжный отдых в Турцию. Естественно, какой русский не захочет примкнуть к тысячам соотечественников, и хотя бы на пару месяцев забыть о рутине и каждодневных обязанностях?!

Часть населения мира по-прежнему боится путешествовать из-за пандемии, многие страны продолжают оберегать свои границы от въезда туристов. Что касается Турции, комфортный вариант тут может подобрать себе любой человек – имеется огромное разнообразие предложений, начиная от бюджетных отелей с бассейнами и барами на территории и заканчивая уединенными виллами, аналогичными дому Насти Поляковой.

В настоящее время из России еженедельно вылетают в Турцию 150 рейсов, билеты зарезервированы вплоть до начала следующего года. Новый год многие планируют провести под теплым солнцем Стамбула, Анкары, Антальи, Даламана и других курортных местечек. Особенно повезло тем, кто прилетает в Турцию не в стандартный, пусть и комфортабельный номер отеля, а в собственные апартаменты, какие смогла себе позволить Анастасия Полякова. Пока туристы размещаются в гостиничных номерах, собственники – в своем уголке, окруженном эскортом из комфорта и спокойного уединения.

Блогер рассказывает, дом расположен в уютном прибрежном поселке. Из-за того, что собственники имеют отдельное жилье, с соблюдением социальной дистанции нет никаких проблем. Кто желает себя обезопасить, может довольствоваться пребыванием на пляже, прогулками в лесу, пробежками вдоль прибрежной полосы. В целом, эпидобстановка здесь лучше, чем в среднем в Турции.

Власти Анкары держат руку на пульсе и с 14 сентября ввели новое антиковидное правило въезда для россиян. Теперь в стране признана прививка «Спутник V», все привитые граждане, не ранее чем за 14 дней до прибытия могут просто предъявить сертификат о вакцинации на английском языке. Для всех остальных по-прежнему необходимо сдавать ПЦР-тест и тест на антитела.

Пандемия не напугала россиян, предпочитающих отдых на турецких курортах. Даже в прошлом году в разгар ковида Турцию посетили свыше 2 млн человек, что, конечно, уступает показателям прошлых лет, но все же оставляет надежду для турецких туроператоров на восстановление турпотока со временем. С отменой всех ограничений, несмотря на приход осени, тысячи людей едут в Турцию и трафик растет.

Уже сейчас можно выкроить пару недель, чтобы насладиться мягким бархатным солнцем, теплым морем и горячим песком, сочными плодами апельсинов, мандаринов, персиков, которые в изобилии растут в Турции. Такой отдых придется по вкусу и любителям активного времяпровождения, и тем, кто желает как следует понежиться на пляжах.