«Туризм – это работа по любви»: Ольга Смышляева, генеральный директор студии путешествий Wanderlust

«Путешествовать нельзя откладывать». В 2020 запятая в этом предложении «переезжала» несколько раз. Сейчас туризм, как внутренний, так и внешний, постепенно оживает, и переходит на новый, технологичный формат. Немалую роль в восстановлении отрасли играют нетривиальные маршруты и услуги. Какие именно, и что такое кастомизированный туризм – рассказывает Ольга Смышляева, генеральный директор студии путешествий Wanderlust.

– Как сейчас обстоят дела в туристической отрасли?

– Пандемия, безусловно, внесла свои коррективы. Главное – она разделила клиентов на две группы: одни отказались от путешествий из-за страха заболеть или потерять деньги в случае отмены, другие, напротив, пользуются любой возможностью отправиться в путь.

Вторых всё же больше. Несмотря на возросшие цены, мы наблюдаем настоящий ажиотаж на все открытые направления. Большая часть авиабилетов и отелей забронированы до января будущего года.

– Какие изменения пандемия внесла в работу турагентств?

– Многие запустили новые направления. К примеру, появилось множество туров по России, и это очень приятно. В нашей стране немало мест, которые обязательно нужно увидеть своими глазами, тот же Золотое Кольцо, Плёс, Карелия, Кольский полуостров, да множество! Обрели популярность путешествия на Сахалин, Камчатку.

Мы в студии путешествий Wanderlust работаем с путешествиями по России не первый год, и такие чудесные места как Алтай, Байкал, Камчатка, Карелия нам очень хорошо знакомы. А вот за рубежом настоящим открытием стали такие курорты как Бодрум и Мармарис в Турции, которые раньше не были столь популярны как Анталия из-за отсутствия прямых перелетов. Также всей командой начали проходить онлайн-обучение для запуска медицинского туризма в Южную Корею.

– Получается, путешествовать сейчас стало дороже?

– Увеличились цены на авиабилеты. Отели, напротив, сейчас запускают различные акции, и очень ждут гостей.

Второе – вопреки распространенному заблуждению, самостоятельное путешествие не всегда обходится вам дешевле. Мы в Wanderlust не «накручиваем» цены, напротив, они часто ниже, чем на популярных сервисах бронирования. Всё просто – мы получаем комиссию от партнеров, поэтому не заинтересованы в увеличении цены. Даже сейчас путешествие, допустим, на Мальдивы, с нами будет лучше и дешевле, чем если вы решите отправиться в путь без посредников.

– Что такое кастомизированный туризм?

– Многие по-разному интерпретируют термин «кастомизация». Для нас, основоположников кастомизированного туризма, это про то, чтобы помогать клиентам создать именно такое путешествие, которое нужно именно им, подобрать отели и создать маршрут в точном соответствии с их пожеланиями. Это не про то, чтобы быть, не как все, а про то, чтобы быть собой. Отдыхать по своим правилам, путешествовать по своим маршрутам с теми, кем хочется.

Наш коллектив неслучайно состоит только из женщин – мы отличаемся большей внимательностью к деталям, понимаем значение таких моментов, как любимая косметика в ванной или определённый сок на завтрак. И готовы быть на связи 24/7. Именно из таких мелочей складывается комфорт. И на этом базируется работа студии путешествий Wanderlust. Есть такое английское понятие «bridge person», человек-мост. Нам приятно чувствовать себя таким проводником, соединяющим людей с их истинными желаниями.

Источник: https://www.metronews.ru/partners/press/reviews/turizm-eto-rabota-po-lyubvi-olga-smyshlyaeva-generalnyy-direktor-studii-puteshestviy-wanderlust-1714936/