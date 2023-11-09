TÜV Rheinland выдала сертификат выбросов углерода устройству Hisense Laser TV

Hisense, глобальная корпорация по производству потребительской электроники и бытовой техники, получила подтверждение выбросов углерода в связи с устройствами Laser TV PL1 от компании TÜV Rheinland, ведущего поставщика технических услуг в мире. Этот сертификат предоставлен в соответствии со стандартом ISO 14067:2018.

Hisense has been awarded carbon footprint certification from TÜV Rheinland

Компания Hisense разработала форму учета выбросов углерода в связи с изделием (product carbon footprint, PCF), включающую приобретение сырья и предварительную обработку, производство изделия, дистрибуцию, эксплуатацию и утилизацию отходов. Она была разработана в соответствии с новейшими международными стандартами учета выбросов углерода совместно с компанией TÜV Rheinland, которая помогла Hisense в учете и сертификации выбросов углерода в связи с изделием PL1 на протяжении полного жизненного цикла этого изделия.

Анализируя выбросы углерода на разных этапах жизненного цикла изделия, компания Hisense может более интуитивно определять участки высоких выбросов на протяжении жизненного цикла и исследовать влияние каждого этапа на окружающую среду с точки зрения изделия, чтобы более эффективно готовить планы оптимизации изделия, оценивая управление расходом энергии, анализ жизненного цикла, управление сырьем и цепочкой поставок.

Hisense Laser TV PL1

Устройство Laser TV PL1, который также называют умным лазерным кинотеатром (Smart Laser Cinema), отвечает растущему спросу на адаптируемость в плане соответствия разным средам домашних кинотеатров. В нем представлена передовая лазерная технология X-Fusion, которая использует прецизионный источник для формирования более четких изображений и обеспечивает гибкость размеров изображения от 80 до 120 дюймов, а также возможность выбора клиентами предпочтительного экрана для создания комфортной для глаз и обеспечивающей эффект погружения среды домашнего кинотеатра.

Полученный в результате показатель PCF устройства Hisense Laser TV PL1 означает отличное качество. Мы учли и подсчитали все исходные материалы с использованием данных по конкретным компаниям и смоделировали их индивидуально. По результатам расчета отходов в электрических и электронных изделиях в соответствии с Директивой WEEE устройства серии PL1 также имеют показатель использования возобновляемых материалов 91,2 %.