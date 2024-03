Tuya Smart поделился передовыми идеями для продвижения дискуссий по кибер-нормам в Европе

Tuya Smart, глобальный поставщик услуг для разработчиков Интернета вещей (IoT), поделилась передовыми идеями на форуме по кибер-нормам, организованном совместно Research Center for Global Cyberspace Governance (RCGCG) и Cyber Security Governance of Leiden University для дальнейшего обсуждения регулирования кибербезопасности в Европе.

Форум собрал экспертов в области кибербезопасности и международных отношений различных учреждений, организаций и предприятий, чтобы провести более детальное обсуждение регулирования кибербезопасности в Европе с глобальной точки зрения. Эксперты и профессиональные деятели из European Institute for Security Studies, Leiden University-Institute of Security and Global Affairs, DigiChina, Bonn University, TÜV SÜD и Tuya Smart вместе с гостями, представляющими такие программы ЕС, как проект EU Cyber Direct-EU Cyber Diplomacy Initiative и The Hague Programme on International Cyber Security, обсудили недавний прогресс в разработке кибер-норм в Европе и нормативный ландшафт законодательства ЕС в области кибербезопасности.

На симпозиуме были проанализированы кибер-нормы между ЕС и Китаем и уделено внимание внедрению 11 норм, установленных OEWG, в глобальную практику управления киберпространством, изучены следующие шаги по дальнейшему внедрению и формированию будущей траектории.

Профессор Лу Чуаньин (Lu Chuanying), генеральный секретарь RCGCG, заявил: «Необходимо объединить различные точки зрения как академических, так и профессиональных деятелей для обстоятельного понимания существующего регулирования и имеющихся предложений. Этот форум имеет важное значение для развития отношений между ЕС и Китаем в области кибербезопасности и глобальной разработки стандартных кибер-норм, позволяющих создать справедливую и безопасную цифровую экосистему».

Быстрое расширение технологий IoT с различными продуктами IoT и различными стандартами безопасности создает препятствия для создания надежной основы безопасности. Предприятия сталкиваются с проблемами, обусловленными строгой политикой, технологическими сложностями и геополитической напряженностью.

«Преодоление этих проблем требует комплексной стратегии, включающей национальное управление, инновационные решения на уровне предприятий и глобальное сотрудничество», — сказал Холмс Чен (Holmes Chen), старший директор по связям с общественностью Tuya Smart.

На форуме Tuya Smart представила свой комплексный подход к лидерству в области кибербезопасности. Компания была признана образцом передового опыта в области кибербезопасности в Глобальной белой книге по безопасности Интернета вещей 2022 года, совместно подготовленной RCGCG и ioXt, глобальным стандартом безопасности IoT.

Усилия Tuya были продемонстрированы в полной мере, причем действия варьировались от получения международных сертификатов безопасности третьей стороны до создания команды безопасности Tuya. Компания также создала шесть центров обработки данных по всему миру, чтобы обеспечить быстрое и надежное обслуживание своей глобальной клиентской базы.

В эпоху, когда требования к конфиденциальности и прозрачности данных растут, внимание Tuya к соблюдению нормативных требований и безопасности становится все более важным.

В глобальном масштабе Tuya продемонстрировала свое мастерство в области кибербезопасности и защиты данных по программы аудита Ernst & Young SOC 2. Компания соответствует региональным стандартам, получив валидацию TrustArc на соответствие GDPR и CCPA. Что касается безопасности продукции, TUYA получила сертификаты от TÜV SÜD EN 303645 и NIST IR 8259A, демонстрируя свою приверженность безопасности продукции.

На форуме также было подчеркнуто глобальное партнерство TUYA с TÜV SÜD, преуспевающим в обучении, аудите, тестировании и сертификации, а также его сотрудничество с Amazon Web Services (AWS) для инициирования «Совместной лаборатории безопасности» (Collaborative Security Lab,), ориентированной на предоставление отраслевых решений, укрепление безопасности, возможностей соответствия и технологических инноваций в секторе IoT.

Дискуссии на форуме также коснулись последних достижений в европейском законодательстве, обсуждался Закон ЕС о кибербезопасности и Европейский закон о киберустойчивости. Эти беседы сыграли ключевую роль в углублении понимания развивающейся среды безопасности и соответствия требованиям, направленной на укрепление международного сотрудничества и стимулирование производителей IoT к разработке лучших практик в рамках глобальной экосистемы IoT.