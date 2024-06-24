Тяньцзинь развивает внедрение ИИ

Статус Китая как ведущего промышленного локомотива в мире выразится еще более ярко в эпоху ИИ, по мере того как технологии искусственного интеллекта в Китае продолжают развиваться, а цифровая трансформация производственной отрасли идет дальше, заявили лидеры бизнеса и эксперты в пятницу.
Они также заявили, что развитие интеллектуальных технологий в Китае коренным образом изменит многие отрасли и создаст больше возможностей для роста предприятий внутри страны и за рубежом.
Они высказали мнения в рамках круглого стола «Генеральные директора: рост в Китае», который был совместно проведен агентством China Daily, отделом общественных связей тяньцзиньского муниципального комитета Коммунистической партии Китая и бюро промышленных и информационных технологий Тяньцзиня.
Это сопутствующее мероприятие текущей выставки World Intelligence Expo 2024, которая открылась в четверг в Тяньцзине.
«Технологии ИИ и другие инновационные технологии в Китае будут развиваться в правильном направлении», — сказал Рани Яркас (Rani Jarkas), председатель и генеральный директор Cedrus Group, который считает, что Китай станет лидером в этой области к 2030–2035 гг.
«Совершенно очевидно, что наряду с инвестициями в производственные мощности мы стали свидетелями более широкого внедрения автоматизации, а также применения цифровых производственных технологий. И мы видим это сегодня в нашей цепочке поставок в Китае», — сказал Джулиан Маккормак (Julian MacCormac), региональный директор Rolls-Royce по Большому Китаю.
Вэй Цзяньго (Wei Jianguo), бывший заместитель министра торговли Китая, сказал, что глобальный производственный сектор в настоящее время переживает реструктуризацию. Сектор становится более цифровым, интеллектуальным и низкоуглеродным, а также будет предоставлять более качественные услуги.
«Вполне предсказуемо, что цифровая трансформация продолжит расширять возможности промышленной модернизации и интеллектуального производства в Китае. Ожидается, что страна внесет новый вклад в глобальный промышленный прогресс и экономическое развитие», — сказал Чжао Чжунсю (Zhao Zhongxiu), президент пекинского Университета международного бизнеса и экономики.
Лан Цзюнь (Lan Jun), генеральный менеджер компании Agela & Phenomenex China, сказал, что благодаря государственной поддержке и рыночному спросу отрасль интеллектуальных технологий Китая готова играть все более важную роль на мировой арене.
Лидеры бизнеса и эксперты в рамках круглого стола подробно обсудили новые модели и движущие силы развития интеллектуальных отраслей и умного производства в Тяньцзине. Они убеждены, что качественное развитие города создаст больше возможностей как для китайских, так и для иностранных компаний.
Хуан Яньсян (Huang Yanxiang), соучредитель и генеральный директор CarbonNewture, сказал, что умный порт с нулевым уровнем выбросов углерода в Тяньцзине и низкоуглеродные индустриальные парки являются типичными примерами интеграции экологически чистых методик и зеленых технологий в производственные процессы для повышения конкурентоспособности.
Cedrus Group недавно открыла фонд в новом районе Биньхай в Тяньцзине, чтобы подключить потенциал инвестиционного сотрудничества в биомедицинской отрасли.