Тяньцзинь развивает внедрение ИИ

Статус Китая как ведущего промышленного локомотива в мире выразится еще более ярко в эпоху ИИ, по мере того как технологии искусственного интеллекта в Китае продолжают развиваться, а цифровая трансформация производственной отрасли идет дальше, заявили лидеры бизнеса и эксперты в пятницу.

The “CEO: Grow with China” roundtable was held Friday as part of the ongoing World Intelligence Expo 2024 in Tianjin. Zhong Nan, Zhou Lanxu, Zheng Yiran, Ouyang Shijia and Zhuang Qiange contributed to the story

Они также заявили, что развитие интеллектуальных технологий в Китае коренным образом изменит многие отрасли и создаст больше возможностей для роста предприятий внутри страны и за рубежом.

Они высказали мнения в рамках круглого стола «Генеральные директора: рост в Китае», который был совместно проведен агентством China Daily, отделом общественных связей тяньцзиньского муниципального комитета Коммунистической партии Китая и бюро промышленных и информационных технологий Тяньцзиня.

Это сопутствующее мероприятие текущей выставки World Intelligence Expo 2024, которая открылась в четверг в Тяньцзине.

«Технологии ИИ и другие инновационные технологии в Китае будут развиваться в правильном направлении», — сказал Рани Яркас (Rani Jarkas), председатель и генеральный директор Cedrus Group, который считает, что Китай станет лидером в этой области к 2030–2035 гг.

«Совершенно очевидно, что наряду с инвестициями в производственные мощности мы стали свидетелями более широкого внедрения автоматизации, а также применения цифровых производственных технологий. И мы видим это сегодня в нашей цепочке поставок в Китае», — сказал Джулиан Маккормак (Julian MacCormac), региональный директор Rolls-Royce по Большому Китаю.

Вэй Цзяньго (Wei Jianguo), бывший заместитель министра торговли Китая, сказал, что глобальный производственный сектор в настоящее время переживает реструктуризацию. Сектор становится более цифровым, интеллектуальным и низкоуглеродным, а также будет предоставлять более качественные услуги.

«Вполне предсказуемо, что цифровая трансформация продолжит расширять возможности промышленной модернизации и интеллектуального производства в Китае. Ожидается, что страна внесет новый вклад в глобальный промышленный прогресс и экономическое развитие», — сказал Чжао Чжунсю (Zhao Zhongxiu), президент пекинского Университета международного бизнеса и экономики.

Лан Цзюнь (Lan Jun), генеральный менеджер компании Agela & Phenomenex China, сказал, что благодаря государственной поддержке и рыночному спросу отрасль интеллектуальных технологий Китая готова играть все более важную роль на мировой арене.

Лидеры бизнеса и эксперты в рамках круглого стола подробно обсудили новые модели и движущие силы развития интеллектуальных отраслей и умного производства в Тяньцзине. Они убеждены, что качественное развитие города создаст больше возможностей как для китайских, так и для иностранных компаний.

Хуан Яньсян (Huang Yanxiang), соучредитель и генеральный директор CarbonNewture, сказал, что умный порт с нулевым уровнем выбросов углерода в Тяньцзине и низкоуглеродные индустриальные парки являются типичными примерами интеграции экологически чистых методик и зеленых технологий в производственные процессы для повышения конкурентоспособности.

Cedrus Group недавно открыла фонд в новом районе Биньхай в Тяньцзине, чтобы подключить потенциал инвестиционного сотрудничества в биомедицинской отрасли.