У меня лапки: животные на футбольном поле

Если вы подумали, что речь пойдет о футболистах, в пылу игры забывших о своей человеческой сущности, то вы ошиблись. В этом шуточном рейтинге мы с 1xСтавка расскажем о реальных животных, которые так или иначе сделали спортивный матч зрелищнее и авантюрнее.

Кот Сэм, Англия

Это противостояние между “Ливерпулем” и “Тоттенхэмом” в феврале 2012 года запомнилось не яркими голами, а пушистым котом, который внезапно появился у ворот Брэда Фриделя. Видимо, четырехлапый с рождения готовился стать звездой, потому что, услышав восторженные крики фанатов, он нисколько не смутился, наоборот, начал неспешно прогуливаться по полю, позируя перед камерами. Стюарды отнеслись к коту с большим уважением, и не прогнали, но аккуратно вынесли его на руках с поля. Буквально во время матча кота назвали Сэмом и сразу завели ему аккаунт в социальных сетях, на который сразу подписалось десятки тысяч человек.

Белка, Англия

Еще один пушистый хвост на английском стадионе был замечен в апреле 2006 года во время матча “Арсенал” — Вильярреал”. На 12-минуте белка перепрыгнула через рекламный щит, пробежала через все поле, осмотрела футбольные ворота и скрылась в неизвестном направлении. Как лесной зверь оказался на огромном стадионе — непонятно. В любом случае, и игроков, и болельщиков, и судей все устроило.

Собака, Россия

Зато выход собаки на матче “ЦСКА” — “Спартак” в 2007 году не был оценен судьей. Игорь Захаров даже показал четвероногому желтую карточку, но пес оказался не обучен футбольным правилам и отказался покидать поле. Он отлично повеселился, играя в догонялки с форвардом “ЦСКА” Вагнером Лавом, а после сам ушел в подтрибунное помещение, не дождавшись красной карточки от судьи. Капитан “Спартака” на пресс-конференции вступился за собаку и выразил недовольство в адрес рефери, назвав его злым мужичком-боровичком.

Сова, Финляндия

Наверное, самый яркий момент за всю историю финского футбола произошел во время матча отборочного турнира Евро-2008, когда на противостояние скандинавской и бельгийской сборных прилетела посмотреть огромная сова. Сначала птица спикировала на газон, но футболисты помешали ей устроиться на траве поуютнее, поэтому она гордо переместилась на перекладину ворот, где сидела, периодически хлопая крыльями. Фанаты были покорены и скандировали “Сова! Сова!” до окончания матча. Получив свою порцию славы, птица взлетела, сделала небольшой круг над стадионом и улетела за облака.

Осьминог Пауль, Германия

Нет, он не появился в середине матча из газона, словно гигантский кракен, но это животное стало действительно легендарным в истории футбола, даже не выплывая из своего аквариума. Феноменальная точность, с которой осьминог предсказывал матчи на первенстве в ЮАР до сих пор обсуждают аналитики, — он ни разу не ошибся и даже предугадал первое и третье место чемпионата.

По словам представителя “1xСтавка”, многие заключали пари с подпиской “так сказал Пауль” и выигрывали крупные суммы! Впоследствии Пауль даже удостоился собственного памятника, который установили на территории его океанариума — на нем изображен осьминог, оплетающий щупальцами футбольный мяч.