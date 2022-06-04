Учащиеся московских школ и колледжей вернулись из Большой арктической экспедиции

Москва
4 июня 2022

Закончилась Большая арктическая экспедиция, посвященная 280-летию открытия самой северной точки Евразии — мыса Челюскина. Из дальнего похода вместе с полярниками и метеорологами вернулись и 14 московских школьников, участвовавших в экспедиции в качестве помощников.

Первым отрядом из 7 человек был пройден 100-километровый лыжный маршрут остров Большой – мыс Челюскин (полуостров Таймыр) по покрытому льдом морю, совпадающий с маршрутом   экспедиции Витуса Беринга. Второй группе было поручено проведение научных экспериментов на мысе Челюскин на базе гидрометеорологической станции им. Е.К. Федорова – измерение кислотности и поиск частиц микропластика в пробах воды, взятой ими в море Лаптевых.

По словам руководителя Большой арктической экспедиции, директора центра дополнительного образования «Лаборатория путешествий» Матвея Шпаро, путешествие помогло юным полярникам пройти через разные эпохи российской истории, проникнуться ею. Это и есть настоящий, искренний патриотизм.

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