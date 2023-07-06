Участие FLAMAX в выставке «Уголь России и Майнинг – 2023» – первый шаг в освоении нового рынка

На профильной выставке с богатой историей всегда приятно видеть дебютантов — их ежегодное появление является показателем активности и развития как мероприятия, так и отрасли в целом. Особенно в период радикальной перестройки рынка. Из-за санкционного давления, казалось бы, приоритеты предприятий должны быть сконцентрированы явно не на экспозиционных активностях. Но нельзя не отметить, что некоторые бренды в этот период претерпевают второе рождение, словно мифическая птица феникс.

Именно такое сравнение напрашивается в случае FLAMAX. Для компании, которая с 2013 года поставляла в Россию европейские резервуары для хранения воды, выставка «Уголь России и Майнинг — 2023» стала первой в новом качестве – российского производителя санкционно устойчивого продукта.

ПИШЕМ ИСТОРИЮ ВМЕСТЕ

«Флагманский продукт нашей компании – сборные стальные резервуары для хранения воды различного назначения. Так получилось, что в начале 2022 года мы столкнулись с сильным санкционным давлением со стороны Европы, – рассказывает генеральный директор FLAMAX Фиргат Зиганшин. – Пятый пакет санкций буквально поставил нас на грань выживания. И если до того у нас были планы рано или поздно локализовать производство в России, то обстоятельства форсировали наши действия, придали ускорения. Таким образом, мы стали искать партнеров для реализации наших научных идей по импортозамещению. Остановили выбор на Казанском государственном архитектурно-строительном университете и совместно проделали большую работу. Это позволило нам в сжатые сроки, а именно за полгода, получить новую технологию производства, полностью адаптированную под российские стандарты и сырье.

По состоянию на сегодня, FLAMAX реализовал уже более 20 проектов с использованием российской технологии. Теперь оборудование, произведенное полностью из российских компонентов, надежно служит нашим клиентам».

РЕЗЕРВУАР ПОД КЛЮЧ

Важным преимуществом FLAMAX является предоставление услуг «под ключ»: компания осуществляет полный цикл производства, монтажа и сервисного обслуживания резервуаров, в то время как коллеги по рынку чаще всего производят только продажу оборудования, предлагая клиенту самостоятельно искать специалистов для установки. Другим неоспоримым аргументом в пользу резервуаров FLAMAX является удобство логистики.

«В большинстве случаев при переезде «площадки с резервуаром» на новый участок заказчику придётся утилизировать оборудование, – рассуждает Фиргат Зиганшин. – Это повлечет за собой повторные затраты не только на проектирование нового резервуара, но и на его монтаж. FLAMAX представляет сборно-разборное решение, которое, после его отработки на одной площадке, можно применять и в другой локации, эксплуатировать так же, как и на предыдущем объекте. То есть закупка оборудования происходит только один раз! При этом непосредственно сборка резервуаров у нас производится в кратчайшие сроки, без сварных работ и привлечения громоздкой спецтехники. Крепление осуществляется за счёт болтовых соединений, а установка – с помощью гидравлической системы синхронного подъёма (гидравлического домкрата).

Так, 2 резервуара объёмом 1000м3 каждый специалисты FLAMAX могут собрать за 7-10 дней. После установки компания проведёт все необходимые испытания. Общий срок выполнения работ будет зависеть от того, за какое время резервуар наполнится водой».

FLAMAX ВЫХОДИТ НА НОВЫЙ РЫНОК

Неудивительно, что с таким отличным продуктом, который сочетает в себе удобство логистики, скорость монтажа, гарантийные обязательства сроком от 5 до 15 лет, полный комплекс сервисных работ и высокую окупаемость, FLAMAX стал расширять направления своей деятельности. Среди заказчиков бренда появились и добывающие компании. В связи с этим было принято решение участвовать в выставке «Уголь России и Майнинг – 2023».

Импортозамещенные резервуары, произведённые на территории России, можно увидеть уже на нескольких крупных добывающих объектах. Промышленные ёмкости для противопожарного запаса воды FLAMAX установил в кузбасском филиале «СУЭК», на Малмыжском месторождении и в Тугнуйском разрезе. Все перечисленные проекты компания реализовала в 2023 году. Монтировали резервуары для противопожарного запаса воды, однако, помимо таких решений для добывающей отрасли, в линейке выпускаемой продукции есть и промышленные ёмкости для чистой питьевой и технической воды. Также представители добывающей отрасли активно интересуются емкостями для хранения и трансляции очищенных шахтных вод.

ПЕРСПЕКТИВЫ РОСТА

Для FLAMAX «Уголь России и Майнинг — 2023» — первая добывающая выставка. Впоследствии компания будет анализировать итоги мероприятия, но определённые сдвиги в позитивную сторону видит уже сейчас.

«Добывающий сектор представляет собой большое поле для деятельности, – подытоживает генеральный директор FLAMAX Фиргат Зиганшин. – В нашем портфолио уже 4 проекта для клиентов из сегмента добывающей промышленности, а участие в выставке – это лишь первый шаг в освоении нового для нас рынка».