Участникам фестиваля «Лето в Москве. Все на улицу!» расскажут об истории города и памятниках архитектуры

Жители и гости столицы смогут сделать витражи, мозаичные панно, украшения интерьера и узнать о профессии реставратора.

Мероприятия, посвященные истории города и памятникам архитектуры, проведут на площадках фестиваля «Лето в Москве. Все на улицу!» в августе. Об этом сообщила Наталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы. Программу подготовил столичный Департамент культурного наследия.

«Запланировано около 70 творческих мастер-классов, профориентационных игр и экскурсий. Посетителей познакомят со знаковыми историческими объектами, разными техниками росписи, создания мозаичных панно и витражей. Занятия будут интересны и взрослым, и детям», — отметила Наталья Сергунина.

На четырех площадках гостям предложат расписать с применением различных техник керамические плитки, на которых изображены памятники архитектуры. 1 августа в 14:00 мастер-класс пройдет на Профсоюзной улице, 2 августа в 14:00, 4 августа в 12:00 и 14:00, а также 5 августа в 18:00 — на улице Грекова. Поклонников этого вида творчества 6 августа в 18:00 ждут на улице Теплый Стан, а 7 августа в 18:00, 8 августа в 14:00 и 10 августа в 12:00 и 14:00 — на площади Славы.

3 августа в культурно-досуговом центре парка «Ходынское поле» можно будет научиться составлять мозаичные панно с изображением фонтана «Золотой колос» на ВДНХ, Большого театра и Московского Кремля. Начало занятий в 12:00 и 14:00.

С помощью техники золочения гостей научат превращать копии фрагментов лепнины столичных зданий в стильные детали интерьера. Мастер-классы пройдут 5 августа в 18:00 на улице Теплый Стан, а также 11 августа в 12:00 и 14:00 на улице Перерве.

11 августа в 14:00 на улице Грекова состоится занятие по созданию витражей. С помощью специальных красок посетители изобразят элементы архитектуры и известные орнаменты столичных зданий.

Там же 2 и 11 августа желающих научат технике росписи ткани. Участники создадут авторский дизайн футболки с видами памятников истории и культуры. Начало в 12:00. Такие же мастер-классы пройдут 8 августа на площади Славы и 1 и 9 августа на Профсоюзной улице.

Узнать о кропотливой работе реставратора гости смогут во время профориентационной игры. Она организуют 10 августа на улице Перерве. Начало в 12:00 и 14:00.

Кроме того, в программу вошли различные экскурсии. Список мероприятий будут обновлять еженедельно. Для участия необходима регистрация на странице фестиваля «Лето в Москве. Все на улицу!».

Фестиваль «Лето в Москве. Все на улицу!» проходит с 1 июня по 8 сентября более чем на 600 площадках по всему городу. Каждый может стать участником или организатором культурных, спортивных, развлекательных, познавательных мероприятий на городских площадках.