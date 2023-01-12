Участниками всероссийских юношеских соревнований по теннису памяти Ю.М. Лужкова стали 120 спортсменов

Во всероссийских юношеских соревнованиях по теннису памяти Ю.М. Лужкова приняли участие 120 спортсменов. В Москву побороться за медали из самых разных регионов страны прибыли представители Тулы, Рязани, Волгограда, Санкт-Петербурга, Уфы, Новосибирска, Хабаровска, Сочи, Ставрополя, Тольятти и Москвы. В категории «Микст» победы добились Анна Баздерова и Савелий Рыбкин, эти же ребята заняли верхние ступеньки пьедестала в соответствующих одиночных первенствах.

Ежегодный турнир организован Фондом Юрия Лужкова и Федерацией тенниса Москвы при содействии Департамента спорта города Москвы. Представители Фонда 31 декабря 2022 года после финала игр на торжественной церемонии награждения вручили призерам сертификаты на приобретение экипировки и инвентаря, а также новогодние подарки всем участникам.

Фонд Юрия Лужкова поддерживает юношеский теннисный турнир в рамках работы по увековечению памяти мэра Москвы и его добрых начинаний, в том числе огромного вклада в беспрецедентное развитие столичного и российского спорта. Председатель Совета Фонда и вдова Юрия Лужкова Елена Батурина от души поблагодарила всех ребят за участие в состязаниях и поздравила победителей, напомнив, что Юрий Михайлович очень любил теннис и приложил немало усилий для развития этого и других видов спорта в Москве и всей стране. Всероссийский теннисный турнир памяти Ю. М. Лужкова, по ее мнению, стал настоящим спортивным праздником, очень ярким и волнительным событием.

Евгений Пантелеев, президент и председатель Правления Федерации тенниса города Москвы, тоже рассказал, что при Юрии Михайловиче Лужкове открылось множество спортивных площадок, теннисных кортов, появились новые турниры. Мэр Москвы считал, что молодежь – это будущее страны, поэтому очень важно вкладываться в развитие именно детско-юношеского спорта.