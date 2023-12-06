Участники BRICS+ Fashion Summit познакомились с культурой России на ВДНХ

Для участников BRICS+ Fashion Summit была организована экскурсия на международную выставку-форум «Россия». Выставку, на которой представлены все 89 регионов РФ, посетили 80 гостей саммита из 32 стран Азии, Африки, Латинской Америки, Европы и СНГ.

В 11:30 у входа на знаменитую ВДНХ собрались иностранные спикеры и делегаты. Экскурсионный тур начался с посещения «Живой Карты», «Галереи Достижений», 75-го Павильона и «Дома российской кухни». Организаторы экскурсии ознакомили гостей с национальным достоянием и достижениями регионов России, включая вновь созданные уникальные экспозиции.

Гостями форума были председатель совета директоров Китайской ассоциации моды Янг Жиан, старший член правления Fashion Design Council of India Парас Байроля, Алиа Кхан, председатель Исламского совета моды и дизайна, главный редактор Marie Claire Arabia Фарах Крейдих, cооснователь Brazil Immersive Fashion Week Оливия Меркиор, дизайнер и основатель бренда CHNNYU Чен Ю и целый ряд других руководителей недель мод и модных ассоциаций, дизайнеров, журналистов.