Участники BRICS+ Fashion Summit познакомились с культурой России на ВДНХ

Общество
6 декабря 2023

Для участников BRICS+ Fashion Summit была организована экскурсия на международную выставку-форум «Россия». Выставку, на которой представлены все 89 регионов РФ, посетили 80 гостей саммита из 32 стран Азии, Африки, Латинской Америки, Европы и СНГ.

В 11:30 у входа на знаменитую ВДНХ собрались иностранные спикеры и делегаты. Экскурсионный тур начался с посещения «Живой Карты», «Галереи Достижений», 75-го Павильона и «Дома российской кухни». Организаторы экскурсии ознакомили гостей с национальным достоянием и достижениями регионов России, включая вновь созданные уникальные экспозиции.

Гостями форума были председатель совета директоров Китайской ассоциации моды Янг Жиан, старший член правления Fashion Design Council of India Парас Байроля, Алиа Кхан, председатель Исламского совета моды и дизайна, главный редактор Marie Claire Arabia Фарах Крейдих, cооснователь Brazil Immersive Fashion Week Оливия Меркиор, дизайнер и основатель бренда CHNNYU Чен Ю и целый ряд других руководителей недель мод и модных ассоциаций, дизайнеров, журналистов.

Похожие новости

Новости

ФИДЕ: в Сочи организуют крупные шахматные турниры

Новости

АТОР: курорты Сочи и Анапы ожидает срыв сезона

Новости

ЦБ призвал списать кредиты жителям Кубани и Крыма, пострадавшим от наводнения

Регионы

Наталья Боева приняла участие в открытии новой школы в Каневской

Общество

Депутат Наталья Боева предлагает профинансировать первое рабочее место для студентов

Новости

Более 200 спикеров примет участие в Международном форуме BRICS+ Fashion Summit

Общество

«Оренбургские минералы» отправились на выставку «Россия»

Общество

Космос развивает сотрудничество с регионами РФ: стратегия устойчивого развития и региональное партнерство

Общество

CGTN: в Сан-Франциско положено начало новым отношениям между Китаем и США