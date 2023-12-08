Участники конференции «Кардиоваскулярная фармакотерапия» обсудили китайский препарат для лечения ССЗ

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8 декабря 2023

Недавно в Москве завершилась 9-я Всероссийская конференция с международным участием «Кардиоваскулярная фармакотерапия», в которой принимал участие и ряд представителей зарубежных стран.

Один из них, специалист по сердечно-сосудистым заболеваниям профессор Ли Синьли из 1-й клиники при Нанкинском медицинском университете (Китай) выступил на конференции с докладом. Темой его доклада стали исследования ТКМ-терапии хронической сердечной недостаточности.

На данный момент одними из наиболее популярных в Китае препаратов, применяемых при лечении данного заболевания, являются знаменитые китайские травяные формулы.

 Итоги проведённых профессором Ли Синьли и его командой многоцентровых исследований наглядно подтверждают наличие значительной клинической эффективности у препарата «Цили Цянсинь» при лечении пациентов с сердечной недостаточностью.  Применение препарата в комбинации со стандартной терапией приводит к снижению интенсивности повторных госпитализаций и смертности.

Препарат отлично сочетается с методиками западной терапии, создавая совершенно новые по своей сути методы, что значительно улучшает прогнозы для пациентов с сердечной недостаточностью.

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